Кучеров вошел в топ-10 ассистентов плей-офф НХЛ, догнав Ягра

Встреча прошла в Монреале. В составе «Тампы» шайбы забросили Джейк Гюнцель (40-я минута) и Брэндон Хагель (42, 56). У «Монреаля» отличились Захари Болдюк (31) и Коул Кофилд (34).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами. На счету форварда 123 голевых паса в плей-офф НХЛ. Кучеров вышел на 10-е место в списке лучших ассистентов лиги в постсизоне, разделяя его с легендарным Яромиром Ягром.
Также Кучеров набрал 177 очков за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Он превзошел Сергея Федорова (176 очков) и занял чистое второе место в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли.
Никита Кучеров провел свой 32-й матч в карьере с двумя ассистами в плей-офф, сравнявшись с Дугом Гилмором, Сидни Кросби и Рэем Бурком. Больше матчей с двумя передачами у Уэйна Гретцки (72), Марка Мессье (40) и Коннора Макдэвида (33).
Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятый матч противостояния пройдет в Тампе в ночь на 30 апреля по московскому времени.
Мартен Сан-Луи
Джон Купер
Якуб Добеш
(00:00-58:17)
Андрей Василевский
02:04
Командный штраф
07:22
Максвелл Крозье
09:10
Янни Гурд
20:41
Джош Андерсон
30:06
Захари Болдюк
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
30:24
Алекс Ньюхук
32:24
Джейк Гюнцель
33:29
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
33:48
Кирби Дак
33:48
Арбер Джекай
33:48
Земгус Гиргенсонс
33:48
Ник Пол
33:58
Даррен Рэддиш
38:05
Майкл Мэтисон
38:33
Брэндон Хагель
39:06
Джейк Гюнцель
(Даррен Рэддиш, Янис Мозер)
40:51
Оливер Капанен
41:40
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
50:44
Майкл Мэтисон
51:33
Джейк Эванс
55:07
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
57:27
Никита Кучеров
