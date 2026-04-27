17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2

Василевский вышел на чистое 11-е место по победам в Кубке Стэнли

Накануне «Тампа» на выезде обыграла «Монреаль» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ сезона-2025/26 (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе победителей шайбы забросили Джейк Гюнцель (40-я минута) и Брэндон Хагель (42, 56). У проигравших отличились Захари Болдюк (31) и Коул Кофилд (34).

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 бросков из 18.

Как сообщает пресс-служба лиги, 31-летний Василевский одержал свою 69-ю победу в плей-офф НХЛ за карьеру и опередил Энди Муга (68). Теперь россиянин занимает чистое 11-е место в списке лучших вратарей за всю историю по этому показателю. на 10-м месте в рейтинге располагается Жак Плант (71 победа). Рекордсменом является Патрик Рой (151).

Среди действующих игроков Андрей Василевский возглавляет список. На втором месте по победам в плей-офф НХЛ идет его соотечественник из «Флориды» Сергей Бобровский (61).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами в этой встрече и вышел на 10-е место в списке лучших ассистентов лиги в постсизоне (123), разделив его с Яромиром Ягром.

Также Кучеров набрал 177 очков за карьеру в матчах плей-офф НХЛ. Он превзошел Сергея Федорова (176 очков) и занял чистое второе место в списке лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2−2. Пятый матч противостояния пройдет в Тампе в ночь на 30 апреля по московскому времени.

Монреаль
2:3
0:0, 2:1, 0:2
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
27.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Джон Купер
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-58:17)
Андрей Василевский
1-й период
02:04
Командный штраф
07:22
Максвелл Крозье
09:10
Янни Гурд
2-й период
20:41
Джош Андерсон
30:06
Захари Болдюк
(Кайден Гуле, Александр Тексье)
30:24
Алекс Ньюхук
32:24
Джейк Гюнцель
33:29
Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
33:48
Кирби Дак
33:48
Арбер Джекай
33:48
Земгус Гиргенсонс
33:48
Ник Пол
33:58
Даррен Рэддиш
38:05
Майкл Мэтисон
38:33
Брэндон Хагель
39:06
Джейк Гюнцель
(Даррен Рэддиш, Янис Мозер)
3-й период
40:51
Оливер Капанен
41:40
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
50:44
Майкл Мэтисон
51:33
Джейк Эванс
55:07
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Янис Мозер)
57:27
Никита Кучеров
Статистика
Монреаль
Тампа-Бэй
Штрафное время
18
16
Игра в большинстве
6
7
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше