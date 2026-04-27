Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.10
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
28.04
Питтсбург
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Анахайм
4
:
Эдмонтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Тампа-Бэй
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
1
:
Баффало
6
П1
X
П2

Задоров спровоцировал массовую драку в матче с «Баффало»: видео

Российский защитник «Бостона» Никита Задоров спровоцировал драку в концовке четвертого матча серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Баффало» (1:6).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне «Бостон» на своей площадке потерпел разгромное поражение от «Баффало» в Кубке Стэнли (1:6). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пейтон Кребс (5-я минута), Джош Доан (8), Зак Бенсон (10), Боуэн Байрэм (15), Бек Маленстин (46) и Алекс Так (47). У проигравших отличился Шон Курали (60).

В конце матча российский защитник «Брюинз» Ниикта Задоров ударил шведского хоккеиста «Сейбрз» Расмуса Далина, получил 15-минутный штраф и был удален. После этого на площадке произошла массовая драка между игроками. Ранее в этом же матче Задоров отбыл двухминутный штраф во втором периоде.

«Бостон» уступает «Баффало» в серии до четырех побед со счетом 1−3. Следующий матч между командами состоится в среду, 29 апреля, в 2:30 по московскому времени.

По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Бостон» завершил регулярный чемпионат на четвертой позиции в этом же дивизионе. «Баффало» является единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.

Бостон
1:6
0:4, 0:0, 1:2
Баффало
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
26.04.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
TD Garden, 17850 зрителей
Главные тренеры
Марко Штурм
Линди Рафф
Вратари
Джереми Суэймен
(00:00-46:41)
Алекс Лайон
Йоонас Корписало
(c 46:41)
1-й период
04:17
Пэйтон Кребс
(Алекс Так)
05:08
Командный штраф
07:10
Джош Доан
(Райан Маклеод, Боуэн Байрам)
09:15
Зак Бенсон
(Джош Доан)
14:24
Боуэн Байрам
(Джек Куинн, Оуэн Пауэр)
2-й период
20:46
Никита Задоров
35:59
Джордан Гринуэй
3-й период
45:08
Бек Маленстин
(Джордан Гринуэй, Тайсон Козак)
46:32
Алекс Так
(Тэйдж Томпсон, Пэйтон Кребс)
54:36
Хампус Линдхольм
54:36
Зак Бенсон
56:43
Никита Задоров
56:43
Зак Бенсон
59:20
Шон Керали
Статистика
Бостон
Баффало
Штрафное время
16
9
Игра в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит