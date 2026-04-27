Задоров спровоцировал массовую драку в матче с «Баффало»: видео

Накануне «Бостон» на своей площадке потерпел разгромное поражение от «Баффало» в Кубке Стэнли (1:6). Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Пейтон Кребс (5-я минута), Джош Доан (8), Зак Бенсон (10), Боуэн Байрэм (15), Бек Маленстин (46) и Алекс Так (47). У проигравших отличился Шон Курали (60).
В конце матча российский защитник «Брюинз» Ниикта Задоров ударил шведского хоккеиста «Сейбрз» Расмуса Далина, получил 15-минутный штраф и был удален. После этого на площадке произошла массовая драка между игроками. Ранее в этом же матче Задоров отбыл двухминутный штраф во втором периоде.
«Бостон» уступает «Баффало» в серии до четырех побед со счетом 1−3. Следующий матч между командами состоится в среду, 29 апреля, в 2:30 по московскому времени.
По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял первое место в Атлантическом дивизионе, «Бостон» завершил регулярный чемпионат на четвертой позиции в этом же дивизионе. «Баффало» является единственным клубом в плей-офф НХЛ, в составе которого нет российских игроков.
Марко Штурм
Линди Рафф
Джереми Суэймен
(00:00-46:41)
Алекс Лайон
Йоонас Корписало
(c 46:41)
04:17
Пэйтон Кребс
(Алекс Так)
05:08
Командный штраф
07:10
Джош Доан
(Райан Маклеод, Боуэн Байрам)
09:15
Зак Бенсон
(Джош Доан)
14:24
Боуэн Байрам
(Джек Куинн, Оуэн Пауэр)
20:46
Никита Задоров
35:59
Джордан Гринуэй
45:08
Бек Маленстин
(Джордан Гринуэй, Тайсон Козак)
46:32
Алекс Так
(Тэйдж Томпсон, Пэйтон Кребс)
54:36
Хампус Линдхольм
54:36
Зак Бенсон
56:43
Никита Задоров
56:43
Зак Бенсон
59:20
Шон Керали
