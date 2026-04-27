Задоров спровоцировал массовую драку в матче с «Баффало»: видео

В конце матча российский защитник «Брюинз» Ниикта Задоров ударил шведского хоккеиста «Сейбрз» Расмуса Далина, получил 15-минутный штраф и был удален. После этого на площадке произошла массовая драка между игроками. Ранее в этом же матче Задоров отбыл двухминутный штраф во втором периоде.