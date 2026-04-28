«Питтсбург» с Малкиным сократил отставание в серии плей-офф НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Пингвинз». У хозяев отличились Эльмер Седерблом (3-я минута), Коннор Дьюар (24) и Крис Летанг (38). У гостей заброшенными шайбами отметились Алекс Бамп (24) и Трэвис Санхайм (36).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не набрал очки в этой игре. Его партнер по команде Егор Чинахов провел три силовых приема. Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков не вошел в заявку на матч.
Для Малкина встреча с «Филадельфией» стала 182-й в плей-офф НХЛ за карьеру. Он вплотную приблизился к рекорду Сергея Федорова по количеству матчей в Кубке Стэнли среди россиян. Федоров провел в плей-офф 183 игры.
Главный тренер «Питтсбурга» Дэн Мьюз отреагировал на вторую победу подряд:
«Думаю, в последних нескольких матчах мы стали играть лучше. В целом реализация моментов продолжает улучшаться. Сейчас это уже заметно. В двух последних играх мы сделали шаги в правильном направлении.
Я говорил об этом и после предыдущего матча, но, думаю, у нас все еще есть уровень, к которому мы можем стремиться», — заявил Мьюз на послематчевой пресс-конференции.
«Филадельфия» продолжает лидировать в серии до четырех побед со счетом 3−2. Шестой матч между командами состоится в субботу, 2 мая.
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Артур Шилов
(00:00-14:15)
Даниэл Владарж
(00:00-58:02)
Артур Шилов
(c 14:27)
02:45
Элмер Содерблум
(Паркер Уотерспун, Энтони Манта)
04:17
Самуэль Жирар
14:27
Евгений Малкин
14:27
Энтони Манта
14:27
Гарнет Хэтэуэй
14:27
Трэвис Конекны
14:27
Гарнет Хэтэуэй
23:17
Коннор Девар
(Сидни Кросби, Блэйк Лизотт)
23:29
Алекс Бамп
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
29:23
Эрик Карлссон
35:06
Трэвис Санхейм
(Расмус Ристолайнен, Трэвис Конекны)
37:12
Крис Летанг
(Райан Ши, Сидни Кросби)
41:37
Эмиль Андре
60:00
Трэвис Конекны
