Кросби повторил достижение Овечкина в Кубке Стэнли

У победителей отличились Эльмер Седерблом (3-я минута), Коннор Дьюар (24) и Крис Летанг (38). В составе гостей шайбы забросили Алекс Бамп (24) и Трэвис Санхайм (36).
Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Кросби набрал 21 (5+16) очко в 24 матчах и стал седьмым действующим хоккеистом, набравшим 20 и более очков за карьеру в играх, потенциально способных выбить соперника из турнира.
Ранее это достижение покорялось: Патрику Кейну — 25 (7+18) очков; Александру Овечкину — 24 (13+11) очка; Брэду Маршану — 23 (11+12) очка; Клоду Жиру — 21 (5+16) очко; Коннору Макдэвиду — 21 (8+13) очко и Крису Крайдеру — 21 (15−6) очко.
Также Кросби вышел на чистое третье место среди игроков «Питтсбурга» по очкам в матчах плей-офф, где одна из команд может завершить участие в турнире. По этому показателю канадец догнал Марио Лемье и уступает лишь Яромиру Ягру, у которого 28 (12+16) очков в подобных играх.
В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Кросби принял участие в пяти матчах, в которых набрал 5 (1+4) очка. Всего за карьеру в Кубке Стэнли в его активе 72 заброшенные шайбы и 134 передачи в 185 встречах.
«Филадельфия» продолжает лидировать в серии до четырех побед со счетом 3−2. Шестой матч между командами состоится в субботу, 2 мая.
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Артур Шилов
(00:00-14:15)
Даниэл Владарж
(00:00-58:02)
Артур Шилов
(c 14:27)
02:45
Элмер Содерблум
(Паркер Уотерспун, Энтони Манта)
04:17
Самуэль Жирар
14:27
Евгений Малкин
14:27
Энтони Манта
14:27
Гарнет Хэтэуэй
14:27
Трэвис Конекны
14:27
Гарнет Хэтэуэй
23:17
Коннор Девар
(Сидни Кросби, Блэйк Лизотт)
23:29
Алекс Бамп
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
29:23
Эрик Карлссон
35:06
Трэвис Санхейм
(Расмус Ристолайнен, Трэвис Конекны)
37:12
Крис Летанг
(Райан Ши, Сидни Кросби)
41:37
Эмиль Андре
60:00
Трэвис Конекны
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит