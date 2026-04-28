П1
2.15
X
4.09
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
29.04
Баффало
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.21
Хоккей. НХЛ
29.04
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.74
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Ак Барс
2
П1
X
П2

Малкин сломал клюшку во время потасовки с игроками «Филадельфии»

«Питтсбург» на домашней арене обыграл «Филадельфию» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли (3:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В составе «Питтсбурга» отличились Эльмер Седерблом (3-я минута), Коннор Дьюар (24) и Крис Летанг (38). У «Филадельфии» шайбы забросили Алекс Бамп (24) и Трэвис Санхайм (36).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не набрал очки в этой игре. Но вступил в перепалку с хоккеистами «Филадельфии» в одном из эпизодов, сломав клюшку. По результатам инцидента судьи выписали двухминутный штраф игроку «Флайерз».

Также Малкин в начале встречи отправил шайбу на скамейку «Флайерз», разозлив главного тренера «Филадельфии» Рика Токкета.


https://vkvideo.ru/video-50270859_456245294.

Для Малкина встреча с «Филадельфией» стала 182-й в плей-офф НХЛ за карьеру. Он вплотную приблизился к рекорду Сергея Федорова по количеству матчей в Кубке Стэнли среди россиян. Федоров провел в плей-офф 183 игры.

«Филадельфия» продолжает лидировать в серии до четырех побед со счетом 3−2. Шестой матч между командами состоится в субботу, 2 мая.

Питтсбург
3:2
1:0, 2:2, 0:0
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
28.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18343 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Вратари
Артур Шилов
(00:00-14:15)
Даниэл Владарж
(00:00-58:02)
Артур Шилов
(c 14:27)
1-й период
02:45
Элмер Содерблум
(Паркер Уотерспун, Энтони Манта)
04:17
Самуэль Жирар
14:27
Евгений Малкин
14:27
Энтони Манта
14:27
Гарнет Хэтэуэй
14:27
Трэвис Конекны
14:27
Гарнет Хэтэуэй
2-й период
23:17
Коннор Девар
(Сидни Кросби, Блэйк Лизотт)
23:29
Алекс Бамп
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
29:23
Эрик Карлссон
35:06
Трэвис Санхейм
(Расмус Ристолайнен, Трэвис Конекны)
37:12
Крис Летанг
(Райан Ши, Сидни Кросби)
3-й период
41:37
Эмиль Андре
Овертайм
60:00
Трэвис Конекны
Статистика
Питтсбург
Филадельфия
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше