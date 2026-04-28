Малкин сломал клюшку во время потасовки с игроками «Филадельфии»

В составе «Питтсбурга» отличились Эльмер Седерблом (3-я минута), Коннор Дьюар (24) и Крис Летанг (38). У «Филадельфии» шайбы забросили Алекс Бамп (24) и Трэвис Санхайм (36).
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не набрал очки в этой игре. Но вступил в перепалку с хоккеистами «Филадельфии» в одном из эпизодов, сломав клюшку. По результатам инцидента судьи выписали двухминутный штраф игроку «Флайерз».
Также Малкин в начале встречи отправил шайбу на скамейку «Флайерз», разозлив главного тренера «Филадельфии» Рика Токкета.
Для Малкина встреча с «Филадельфией» стала 182-й в плей-офф НХЛ за карьеру. Он вплотную приблизился к рекорду Сергея Федорова по количеству матчей в Кубке Стэнли среди россиян. Федоров провел в плей-офф 183 игры.
«Филадельфия» продолжает лидировать в серии до четырех побед со счетом 3−2. Шестой матч между командами состоится в субботу, 2 мая.
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Артур Шилов
(00:00-14:15)
Даниэл Владарж
(00:00-58:02)
Артур Шилов
(c 14:27)
02:45
Элмер Содерблум
(Паркер Уотерспун, Энтони Манта)
04:17
Самуэль Жирар
14:27
Евгений Малкин
14:27
Энтони Манта
14:27
Гарнет Хэтэуэй
14:27
Трэвис Конекны
14:27
Гарнет Хэтэуэй
23:17
Коннор Девар
(Сидни Кросби, Блэйк Лизотт)
23:29
Алекс Бамп
(Расмус Ристолайнен, Ноа Кэйтс)
29:23
Эрик Карлссон
35:06
Трэвис Санхейм
(Расмус Ристолайнен, Трэвис Конекны)
37:12
Крис Летанг
(Райан Ши, Сидни Кросби)
41:37
Эмиль Андре
60:00
Трэвис Конекны
