Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.00
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
01.05
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.17
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

«Питтсбург» с Малкиным вылетел из Кубка Стэнли

«Питтсбург» проиграл «Филадельфии» в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ (0:1 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Пингвинз». За основное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В овертайме победную шайбу забросил игрок «Филадельфии» Кэмерон Йорк с передачи российского форварда Матвея Мичкова.

Мичков набрал первые очки в плей-офф.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по количеству матчей в плей-офф среди россиян. Встреча с «Филадельфией» стала для Малкина 183-й в карьере.

«Питтсбург» проиграл все серии плей-офф с 2018 года. Команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде в 2019, 2021, 2022 и 2026 годах. В 2020 году «Пингвинз» вылетели на стадии квалификационного раунда.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, чешский голкипер «Филадельфии» Даниэль Владарж сделал наибольшее количество сейвов среди вратарей клуба в решающей игре серии. В активе Владаржа 42 отраженных броска. Предыдущий рекорд составлял 41 сейв Фила Майра в третьем матче предварительного раунда в 1980 году.

«Филадельфия» вышла во второй раунд Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной». «Харрикейнз» в своей серии обыграли «Оттаву» (4−0).

Филадельфия
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
30.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20005 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-77:32)
Артур Шилов
(00:00-77:32)
1-й период
11:53
Джейми Драйсдейл
14:41
Ноэль Аччиари
2-й период
25:34
Люк Гленденинг
3-й период
40:00
Крис Летанг
Овертайм
77:32
Кэмерон Йорк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
