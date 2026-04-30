«Питтсбург» с Малкиным вылетел из Кубка Стэнли

Встреча прошла на домашней арене «Пингвинз». За основное время команды не смогли поразить ворота друг друга. В овертайме победную шайбу забросил игрок «Филадельфии» Кэмерон Йорк с передачи российского форварда Матвея Мичкова.
Мичков набрал первые очки в плей-офф.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин повторил рекорд Сергея Федорова по количеству матчей в плей-офф среди россиян. Встреча с «Филадельфией» стала для Малкина 183-й в карьере.
«Питтсбург» проиграл все серии плей-офф с 2018 года. Команда выбыла из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде в 2019, 2021, 2022 и 2026 годах. В 2020 году «Пингвинз» вылетели на стадии квалификационного раунда.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, чешский голкипер «Филадельфии» Даниэль Владарж сделал наибольшее количество сейвов среди вратарей клуба в решающей игре серии. В активе Владаржа 42 отраженных броска. Предыдущий рекорд составлял 41 сейв Фила Майра в третьем матче предварительного раунда в 1980 году.
«Филадельфия» вышла во второй раунд Кубка Стэнли, где встретится с «Каролиной». «Харрикейнз» в своей серии обыграли «Оттаву» (4−0).
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Даниэл Владарж
(00:00-77:32)
Артур Шилов
(00:00-77:32)
11:53
Джейми Драйсдейл
14:41
Ноэль Аччиари
25:34
Люк Гленденинг
40:00
Крис Летанг
77:32
Кэмерон Йорк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
