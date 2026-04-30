«Тампа» с Кучеровым проиграла «Монреалю» в плей-офф НХЛ

Встреча прошла на домашней арене «Лайтнинг». В составе «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (3-я минута), Кирби Дак (27) и Александр Тексье (42). У «Тампа-Бэй» отличились Доминик Джеймс (27) и Джейк Гюнцель (38).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес восемь бросков в створ ворот и применил один силовой прием. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. В пяти матчах серии россиянин пропускает в среднем 2,68 шайбы и отражает 88% бросков.
32-летний Кучеров впервые в этой серии остался без набранных очков. На данный момент в его активе 6 (1+5) очков в пяти играх плей-офф.
Форвард «Монреаля» Иван Демидов трижды бросил в створ и провел два силовых приема. Он не набрал очки в четвертом матче подряд. 20-летний хоккеист отметился результативной передачей в первой игре против «Тампы».
Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Монреаля». Шестой матч противостояния пройдет на арене «Канадиенс» в ночь на 2 мая по московскому времени.
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Андрей Василевский
(00:00-57:27)
Якуб Добеш
03:00
Брендан Галлахер
(Алекс Ньюхук)
07:30
Райан Макдона
07:30
Райан Макдона
13:06
Джейк Эванс
17:52
Янни Гурд
17:52
Кайден Гуле
21:13
Лэйн Хатсон
24:17
Арбер Джекай
26:49
Доминик Джеймс
(Гейдж Гонсалвес, Янни Гурд)
27:00
Кирби Дак
(Захари Болдюк, Кайден Гуле)
37:23
Джейк Гюнцель
41:06
Александр Тексье
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
