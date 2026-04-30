Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.00
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
01.05
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.17
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Юта
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
1
:
Питтсбург
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2

«Тампа» с Кучеровым проиграла «Монреалю» в плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй» уступила «Монреалю» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:3).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча прошла на домашней арене «Лайтнинг». В составе «Монреаля» шайбы забросили Брендан Галлахер (3-я минута), Кирби Дак (27) и Александр Тексье (42). У «Тампа-Бэй» отличились Доминик Джеймс (27) и Джейк Гюнцель (38).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров нанес восемь бросков в створ ворот и применил один силовой прием. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 21 бросок из 24. В пяти матчах серии россиянин пропускает в среднем 2,68 шайбы и отражает 88% бросков.

32-летний Кучеров впервые в этой серии остался без набранных очков. На данный момент в его активе 6 (1+5) очков в пяти играх плей-офф.

Форвард «Монреаля» Иван Демидов трижды бросил в створ и провел два силовых приема. Он не набрал очки в четвертом матче подряд. 20-летний хоккеист отметился результативной передачей в первой игре против «Тампы».

Счет в серии до четырех побед стал 3−2 в пользу «Монреаля». Шестой матч противостояния пройдет на арене «Канадиенс» в ночь на 2 мая по московскому времени.

Тампа-Бэй
2:3
0:1, 2:1, 0:1
Монреаль
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
30.04.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Benchmark International Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Мартен Сан-Луи
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-57:27)
Якуб Добеш
1-й период
03:00
Брендан Галлахер
(Алекс Ньюхук)
07:30
Райан Макдона
07:30
Райан Макдона
13:06
Джейк Эванс
17:52
Янни Гурд
17:52
Кайден Гуле
2-й период
21:13
Лэйн Хатсон
24:17
Арбер Джекай
26:49
Доминик Джеймс
(Гейдж Гонсалвес, Янни Гурд)
27:00
Кирби Дак
(Захари Болдюк, Кайден Гуле)
37:23
Джейк Гюнцель
3-й период
41:06
Александр Тексье
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
Статистика
Тампа-Бэй
Монреаль
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
