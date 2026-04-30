Малкин повторил рекорд среди россиян по числу игр в плей-офф НХЛ

39-летний нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин повторил рекорд по количеству матчей в плей-офф НХЛ среди россиян.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Шестой матч серии плей-офф НХЛ против «Филадельфии Флайерз» (1:0 ОТ) стал для Малкина 183-м в карьере.

По этому показателю он сравнялся с соотечественником Сергеем Федоровым, который выступал в НХЛ с 1990-го по 2009 год. Вслед за ними расположились россияне Сергей Зубов (164) и Александр Овечкин (161).

В нынешнем сезоне плей-офф НХЛ Малкин принял участие в шести матчах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. После данного поражения «Пингвинз» завершили своё выступление в текущем плей-офф. Команда из Питтсбурга проиграла серию «Филадельфии» со счетом 2−4.

Филадельфия
1:0
0:0, 0:0, 0:0
ОТ
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
30.04.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Xfinity Mobile Arena, 20005 зрителей
Главные тренеры
Рик Токкет
Дэн Мьюз
Вратари
Даниэл Владарж
(00:00-77:32)
Артур Шилов
(00:00-77:32)
1-й период
11:53
Джейми Драйсдейл
14:41
Ноэль Аччиари
2-й период
25:34
Люк Гленденинг
3-й период
40:00
Крис Летанг
Овертайм
77:32
Кэмерон Йорк
(Матвей Мичков, Ноа Кэйтс)
Статистика
Филадельфия
Питтсбург
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
