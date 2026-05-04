Тарасенко приблизился к Федорову по голам в Кубке Стэнли

Встреча прошла в Денвере. Одну из шайб в составе «Миннесоты» забросил российский нападающий Владимир Тарасенко. Для него этот гол стал 51-м в плей-офф. Форвард «Миннесоты» отстает от Сергея Федорова на одну шайбу. Больше среди россиян в Кубке Стэнли забивали Александр Овечкин (77), Евгений Малкин (69) и Никита Кучеров (54).
Также Тарасенко в 34 года и 141 день стал самым возрастным игроком в истории «Миннесоты», которому удалось забить в двух матчах плей-офф подряд. Ранее российский хоккеист поразил ворота в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Далласом» (5:2). Тарасенко превзошел достижение Зака Паризе, установленное в 2018 году, когда тому было 33 года и 261 день.
Кирилл Капризов в матче с «Колорадо» отметился результативной передачей и первым из россиян набрал 10 (2+8) очков в плей-офф. Второе место среди российских бомбардиров текущего плей-офф делят Василий Подколзин из «Эдмонтона», Иван Барбашев из «Вегаса» и Никита Кучеров из «Тампы» — у всех по 6 очков. Команды Кучерова и Подколзина уже завершили участие в нынешнем плей-офф.
Счет в серии до четырех побед стал 1−0 в пользу «Эвеланш». Второй матч противостояния пройдет в Денвере в ночь на 6 мая по московскому времени.