Тарасенко приблизился к Федорову по голам в Кубке Стэнли

Также Тарасенко в 34 года и 141 день стал самым возрастным игроком в истории «Миннесоты», которому удалось забить в двух матчах плей-офф подряд. Ранее российский хоккеист поразил ворота в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Далласом» (5:2). Тарасенко превзошел достижение Зака Паризе, установленное в 2018 году, когда тому было 33 года и 261 день.