Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.05
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.59
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
3
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
1
:
Монреаль
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
9
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Локомотив
3
П1
X
П2

Гол Барбашева принес «Вегасу» победу в матче плей-офф НХЛ

«Вегас» дома обыграл «Анахайм» (3:1) в первом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден (24'), Иван Барбашев (56') и Митч Марнер (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Микаэля Гранлунда (54').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев стал автором победной шайбы и был признан второй звездой матча. Всего на счету 30-летнего россиянина после 7 матчей 7 (3+4) набранных очков.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в шайбе Барбашева и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина в 7 матчей 5 (4+1) набранных очков.

«Вегас» повел в серии против «Анахайма» — 1−0. Вторая игра пройдет на домашнем льду «рыцарей» в ночь на четверг, 7 мая.

В другом матче игрового дня «Каролина» дома одержала волевую победу над «Филадельфией» (3:2) и упрочила свое лидерство в серии до 2−0. Российские хоккеисты результативными действиями в этом матче не отметились.

Вегас
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Анахайм
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
5.05.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17838 зрителей
Главные тренеры
Джон Торторелла
Джоэль Кенневилль
Вратари
Картер Харт
Лукаш Достал
(00:00-58:04)
Лукаш Достал
(c 59:54)
1-й период
01:02
Расмус Андерссон
09:46
Джеффри Вьел
2-й период
20:22
Колтон Сиссонс
23:14
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер, Расмус Андерссон)
31:26
Вильям Карлссон
3-й период
42:31
Киган Колесар
48:47
Коул Смит
48:47
Алекс Киллорн
50:59
Джон Карлсон
53:57
Микаэль Гранлунд
(Джексон Лакомб, Джон Карлсон)
55:02
Иван Барбашев
(Павел Дорофеев)
59:54
Митчелл Марнер
Овертайм
60:00
Бен Хаттон
60:00
Джеффри Вьел
Статистика
Вегас
Анахайм
Штрафное время
12
8
Игра в большинстве
2
4
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит