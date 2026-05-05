Гол Барбашева принес «Вегасу» победу в матче плей-офф НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Бретт Хауден (24'), Иван Барбашев (56') и Митч Марнер (60'). У гостей единственный результативный бросок на счету Микаэля Гранлунда (54').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев стал автором победной шайбы и был признан второй звездой матча. Всего на счету 30-летнего россиянина после 7 матчей 7 (3+4) набранных очков.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в шайбе Барбашева и отметился результативной передачей. Всего на счету 25-летнего россиянина в 7 матчей 5 (4+1) набранных очков.
«Вегас» повел в серии против «Анахайма» — 1−0. Вторая игра пройдет на домашнем льду «рыцарей» в ночь на четверг, 7 мая.
В другом матче игрового дня «Каролина» дома одержала волевую победу над «Филадельфией» (3:2) и упрочила свое лидерство в серии до 2−0. Российские хоккеисты результативными действиями в этом матче не отметились.
Джон Торторелла
Джоэль Кенневилль
Картер Харт
Лукаш Достал
(00:00-58:04)
Лукаш Достал
(c 59:54)
01:02
Расмус Андерссон
09:46
Джеффри Вьел
20:22
Колтон Сиссонс
23:14
Бретт Хауден
(Митчелл Марнер, Расмус Андерссон)
31:26
Вильям Карлссон
42:31
Киган Колесар
48:47
Коул Смит
48:47
Алекс Киллорн
50:59
Джон Карлсон
53:57
Микаэль Гранлунд
(Джексон Лакомб, Джон Карлсон)
55:02
Иван Барбашев
(Павел Дорофеев)
59:54
Митчелл Марнер
60:00
Бен Хаттон
60:00
Джеффри Вьел
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит