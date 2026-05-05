Сперцян рассказал, как познакомился с Овечкиным

— В твоем аккаунте зимой появилась фотография с Овечкиным и Хасбуллой. Расскажи, как эта встреча случилась.
— Я знал одного парня из Махачкалы. Нас познакомили, мы с ним пересеклись. Сидели в лобби отеля вместе с Хасбуллой и с бойцами, а потом пришёл Александр. Так и сделали фото.
— Какое впечатление у тебя осталось от общения с Овечкиным?
— Мы чуть-чуть поговорили. Александра спросили, знает ли он меня. Он на меня посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Кто-то из ребят Овечкину сказал: «Он один из тех, кто лишил “Динамо” чемпионства в Краснодаре».
— Что на это ответил Александр?
— Мы посмеялись, да и все, — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».
Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с лета 2021 года. В составе клуба 25-летний полузащитник провел 181 матч, в которых забил 57 мячей и сделал 49 результативных передач.
Александр Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.