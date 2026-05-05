Сперцян рассказал, как познакомился с Овечкиным

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал историю знакомства с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

— В твоем аккаунте зимой появилась фотография с Овечкиным и Хасбуллой. Расскажи, как эта встреча случилась.


— Я знал одного парня из Махачкалы. Нас познакомили, мы с ним пересеклись. Сидели в лобби отеля вместе с Хасбуллой и с бойцами, а потом пришёл Александр. Так и сделали фото.

— Какое впечатление у тебя осталось от общения с Овечкиным?


— Мы чуть-чуть поговорили. Александра спросили, знает ли он меня. Он на меня посмотрел: «Ну, что-то знакомое». Кто-то из ребят Овечкину сказал: «Он один из тех, кто лишил “Динамо” чемпионства в Краснодаре».

— Что на это ответил Александр?


— Мы посмеялись, да и все, — приводит слова Сперцяна «Чемпионат».

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара» и выступает за основную команду с лета 2021 года. В составе клуба 25-летний полузащитник провел 181 матч, в которых забил 57 мячей и сделал 49 результативных передач.

Александр Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.

Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.

Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.
Читать дальше