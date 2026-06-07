День в истории: 7 июня 2018 года «Вашингтон» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

Эта победа стала для столичного клуба долгожданной: команда много лет шла к главному трофею НХЛ, но раньше до финального успеха добраться не могла.
Матч складывался драматично. «Вашингтон» открыл счет усилиями Якуба Враны, затем Александр Овечкин забросил свою 15-ю шайбу в том плей-офф, а решающий перелом произошел в третьем периоде, когда гости сумели дожать соперника и вырвать победу. После финальной сирены стало ясно: серия завершилась со счетом 4:1, а клуб из столицы США впервые поднял над головой главный трофей лиги.
Победа имела особое значение и для российских хоккеистов: вклад в успех внесли Евгений Кузнецов, Овечкин и Дмитрий Орлов. Для «Вашингтона» этот триумф стал не только спортивным достижением, но и символом завершения долгого пути к чемпионству.