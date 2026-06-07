Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
Канада
2
:
Финляндия
4
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Канада
2
:
Норвегия
3
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат мира
завершен
ОТ
Швейцария
0
:
Финляндия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2

День в истории: 7 июня 2018 года «Вашингтон» впервые в истории завоевал Кубок Стэнли

7 июня 2018 года «Вашингтон Кэпиталз» впервые в клубной истории завоевал Кубок Стэнли, обыграв в пятом матче финальной серии «Вегас» на его площадке со счетом 4:3.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Chris Williams/Icon Sportswire/Imago/TASS

Эта победа стала для столичного клуба долгожданной: команда много лет шла к главному трофею НХЛ, но раньше до финального успеха добраться не могла.

Матч складывался драматично. «Вашингтон» открыл счет усилиями Якуба Враны, затем Александр Овечкин забросил свою 15-ю шайбу в том плей-офф, а решающий перелом произошел в третьем периоде, когда гости сумели дожать соперника и вырвать победу. После финальной сирены стало ясно: серия завершилась со счетом 4:1, а клуб из столицы США впервые поднял над головой главный трофей лиги.

Победа имела особое значение и для российских хоккеистов: вклад в успех внесли Евгений Кузнецов, Овечкин и Дмитрий Орлов. Для «Вашингтона» этот триумф стал не только спортивным достижением, но и символом завершения долгого пути к чемпионству.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше