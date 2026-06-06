Российский вратарь получил новый контракт в НХЛ

В регулярном чемпионате АХЛ россиянин сыграл 28 матчей, одержал 9 побед при 12 поражениях и 4 поражениях в овертайме. Его коэффициент надежности составил 3,29, процент отраженных бросков — 89,6, также на его счету один матч на ноль.