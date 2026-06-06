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Российский вратарь получил новый контракт в НХЛ

«Сент-Луис Блюз» продлил соглашение с голкипером Георгием Романовым на два года.

Источник: AP 2024

«Сент-Луис Блюз» подписал новый контракт с российским вратарем Георгием Романовым, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение рассчитано на два года и является двусторонним. О продлении объявил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг.

Романов присоединился к «Блюз» 8 октября 2025 года в статусе свободного агента. Прошлый сезон 26-летний голкипер провел в фарм-клубе «Сент-Луиса» — «Спрингфилд Тандербердс» из АХЛ.

В регулярном чемпионате АХЛ россиянин сыграл 28 матчей, одержал 9 побед при 12 поражениях и 4 поражениях в овертайме. Его коэффициент надежности составил 3,29, процент отраженных бросков — 89,6, также на его счету один матч на ноль.

В плей-офф Романов помог «Спрингфилду» дойти до финала Атлантического дивизиона. В 11 матчах он одержал 7 побед, пропускал в среднем 1,84 шайбы за игру, отразил 93,9% бросков и дважды сыграл на ноль.

Всего в регулярных чемпионатах АХЛ уроженец Екатеринбурга провел 78 матчей. В НХЛ Романов ранее сыграл 10 встреч за «Сан-Хосе Шаркс», где его коэффициент надежности составил 3,53, а процент отраженных бросков — 88,8.