Быков высказался о будущем Овечкина после сезона

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о будущем нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает «Матч ТВ».
По словам Быкова, решение о продолжении карьеры должно зависеть от самого хоккеиста, его мотивации и состояния здоровья.
«Пока есть желание и здоровье, Александр может продолжать карьеру. А вот в НХЛ или КХЛ — его решение», — заявил Быков.
Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля российский форвард может получить статус неограниченно свободного агента.
В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин провел 1573 матча и набрал 1687 очков — 929 голов и 758 результативных передач. С учетом плей-офф на его счету 1006 шайб.
Овечкин отстает на 10 голов от рекорда Уэйна Гретцки по общему числу шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. У канадца 1016 голов.