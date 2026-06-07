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Быков высказался о будущем Овечкина после сезона

Бывший главный тренер сборной России считает, что Александр Овечкин может продолжать карьеру, пока сохраняет желание и здоровье.

Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталз"

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о будущем нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, сообщает «Матч ТВ».

По словам Быкова, решение о продолжении карьеры должно зависеть от самого хоккеиста, его мотивации и состояния здоровья.

«Пока есть желание и здоровье, Александр может продолжать карьеру. А вот в НХЛ или КХЛ — его решение», — заявил Быков.

Контракт 40-летнего Овечкина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона. 1 июля российский форвард может получить статус неограниченно свободного агента.

В регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин провел 1573 матча и набрал 1687 очков — 929 голов и 758 результативных передач. С учетом плей-офф на его счету 1006 шайб.

Овечкин отстает на 10 голов от рекорда Уэйна Гретцки по общему числу шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. У канадца 1016 голов.

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