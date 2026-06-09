Техасский город вложит $700 млн в новую арену для команды НХЛ

По информации Dallas Morning News, городской совет готов выделить 700 млн долларов на строительство новой хоккейной арены — ее планируют возвести на месте торгового центра Willow Bend.
Согласно данным ESPN, общая стоимость проекта оценивается в 1 млрд долларов. «Даллас Старз’рассчитывает завершить переезд до 2031 года — именно тогда истекает срок действующего договора аренды “Американ Эйрланс Центра”, где клуб проводит домашние матчи.
Исторически команда базировалась в Миннеаполисе и переехала в Даллас перед сезоном-1993/94. В новом городе «Старз» сначала выступали на «Реюньон Арене».
В минувшем сезоне «Даллас» дошел до первого раунде плей-офф Кубка Стэнли, в котором уступил «Миннесоте» со счетом 2−4 в серии.