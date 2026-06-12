Никита Кучеров во второй раз получил приз лучшему игроку НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров удостоен приза «Харт трофи», вручаемого самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Объявление о награждении состоялось перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли между «Каролиной» и «Вегасом» (4:2).
По итогам голосования второе место занял канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, третьим стал канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон.
Как отмечается на официальном сайте лиги, Кучеров назвал получение награды честью.
«Спасибо за эту честь. Я очень благодарен своим товарищам по команде, тренерам, своей семье. Это очень много значит для меня», — заявил хоккеист.
В регулярном чемпионате сезона-2025/26 Кучеров занял вторую строчку в списке лучших бомбардиров, набрав 130 очков (44 гола и 86 результативных передач) в 76 матчах. По данному показателю он уступил Макдэвиду, в активе которого 138 очков (48 шайб и 90 передач) за 82 игры. Маккиннон, принявший участие в 80 встречах, замкнул тройку лидеров (127 очков: 53 гола и 74 передачи) и стал лучшим снайпером турнира.
Для Кучерова это второй «Харт трофи» в карьере. Впервые он получил награду по итогам сезона-2018/19, когда стал лучшим бомбардиром (128 очков) и лидером по числу голевых передач (87).
Среди россиян, помимо Кучерова, обладателями приза трижды становился Александр Овечкин (2008, 2009, 2013), по одному разу — Сергей Федоров (1994) и Евгений Малкин (2012).
В 2024 и 2025 годах Кучеров был номинирован на «Харт трофи», но оба раза уступал по итогам голосования, несмотря на то что по итогам обоих регулярных чемпионатов становился лучшим бомбардиром.
Кучерову 32 года, он выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды нападающий дважды выигрывал Кубок Стэнли (2020, 2021). Также он дважды (2019, 2025) получал «Тед Линдсей эворд» — награду лучшему хоккеисту сезона по версии профсоюза игроков НХЛ — и трижды (2019, 2024, 2025) — «Арт Росс трофи», присуждаемый лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.
Рекордсменом по числу завоеванных «Харт трофи» является канадский нападающий Уэйн Гретцки (девять). Макдэвид трижды становился обладателем награды (2017, 2021, 2023), Маккиннон — один раз (2024).