Три российских хоккеиста впервые выиграли Кубок Стэнли

26-летний Кочетков провел свой пятый сезон в НХЛ. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы нижней части тела и последующей операции, сыграв лишь девять матчей в регулярном чемпионате. Тем не менее, Кочетков был в заявке в трех матчах финальной серии, благодаря чему его имя будет нанесено на Кубок Стэнли.