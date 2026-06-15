Три российских хоккеиста впервые выиграли Кубок Стэнли

В составе «ураганов» выступают три российских хоккеиста: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Все они выиграли Кубок Стэнли впервые в своей карьере.
26-летний Кочетков провел свой пятый сезон в НХЛ. Он пропустил большую часть сезона из-за травмы нижней части тела и последующей операции, сыграв лишь девять матчей в регулярном чемпионате. Тем не менее, Кочетков был в заявке в трех матчах финальной серии, благодаря чему его имя будет нанесено на Кубок Стэнли.
Таким образом, Кочетков стал третьим российским обладателем трофея, не сыгравшийм в победном плей-офф ни одного матча. Примечательно, что последним таким игроком был защитник Антон Бабчук, выигравший Кубок Стэнли с «Каролиной» в 2006 году.
24-летний Никишин завершил свой первый полноценный сезон в НХЛ после ухода из СКА. В регулярном чемпионате он провел 81 матч и набрал 33 (11+22) очка. В плей-офф на его счету 17 матчей и 1 (0+1) набранное очко.
26-летний Свечников провел восьмой сезон в НХЛ. В регулярном чемпионате он провел 79 матчей и набрал 70 (31+39) очков, став вторым лучшим бомбардиром команды. В плей-офф на его счету 19 матчей и 11 (6+5) набранных очков, в том числе 4 (2+2) очка — в финальной серии.
Таким образом, российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли 11-й раз подряд, продлив рекордную серию, стартовавшую в 2016 году.
Российские обладатели Кубка Стэнли с 2016 года
- 2016 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
- 2017 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
- 2018 — «Вашингтон»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов
- 2019 — «Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев
- 2020 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков
- 2021 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев
- 2022 — «Колорадо»: Валерий Ничушкин
- 2023 — «Вегас»: Иван Барбашев
- 2024 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов
- 2025 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов
- 2026 — «Каролина»: Андрей Свечников, Александр Никишин, Петр Кочетков
Всего Кубок Стэнли выигрывали 40 российских хоккеистов.
Стоит отметить, что Свечников, Никишин и Кочетков не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию по политическим причинам. Запрет действует пятый сезон подряд — последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы-Бэй».
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует в конце сентября.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит