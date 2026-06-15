Обладатель Кубка Стэнли 6 лет назад работал в фастфуде

В ночь с 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. В составе «Харрикейнз» американский голкипер команды Брэндон Басси провел матч на «ноль».
Голкипер отразил все 22 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Среди вратарей, дебютировавших в НХЛ после введения драфта в 1963 году, Басси стал только вторым, кому удалось сделать шатаут в решающем матче финала Кубка Стэнли в статусе незадрафтованного. Первым был Берни Парент, которому это удалось дважды («Филадельфия», 1974 и 1975).
Во время финальной серии журналисты нашли аккаунт Брэндон Басси в соцсети Linkedin. Летом 2020 года будущий обладатель Кубка Стэнли работал в сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, специализирующейся на приготовлении буррито и тако. В то время он обучался в Университете Западного Мичигана на бухгалтера. Голкипер играл за команду университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где в 2022 году привлек внимание «Бостон Брюинз», после чего выступал за фарм-клуб клуба. Брендон Басси до этого сезона никогда не играл в НХЛ. «Каролина» забрала его с драфта отказов в октябре прошлого года. В итоге в регулярном сезоне Басси провел 39 матчей, в 31 из которых «Каролина» одержала победу.
«Каролина» второй раз в клубной истории стала чемпионом НХЛ. Впервые «ураганы» стали обладателями Кубка Стэнли 20 лет назад, в 2006 году. Тогда «Харрикейнз» со счётом 4−3 в финальной серии переиграли «Эдмонтон Ойлерз». В составе «Каролины» выступают российские хоккеисты Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников. Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли 11-й раз подряд, продлив рекордную серию.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит