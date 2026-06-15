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Обладатель Кубка Стэнли 6 лет назад работал в фастфуде

27-летний американский вратарь «Каролины Харрикейнз» Брэндон Басси стал одним из главных героев финальной серии плей-офф НХЛ 2026 года.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В ночь с 14 на 15 июня «Каролина Харрикейнз» выиграла Кубок Стэнли, победив «Вегас Голден Найтс» (3:0) в шестом матче финальной серии. В составе «Харрикейнз» американский голкипер команды Брэндон Басси провел матч на «ноль».

Голкипер отразил все 22 броска по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Среди вратарей, дебютировавших в НХЛ после введения драфта в 1963 году, Басси стал только вторым, кому удалось сделать шатаут в решающем матче финала Кубка Стэнли в статусе незадрафтованного. Первым был Берни Парент, которому это удалось дважды («Филадельфия», 1974 и 1975).

Во время финальной серии журналисты нашли аккаунт Брэндон Басси в соцсети Linkedin. Летом 2020 года будущий обладатель Кубка Стэнли работал в сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, специализирующейся на приготовлении буррито и тако. В то время он обучался в Университете Западного Мичигана на бухгалтера. Голкипер играл за команду университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где в 2022 году привлек внимание «Бостон Брюинз», после чего выступал за фарм-клуб клуба. Брендон Басси до этого сезона никогда не играл в НХЛ. «Каролина» забрала его с драфта отказов в октябре прошлого года. В итоге в регулярном сезоне Басси провел 39 матчей, в 31 из которых «Каролина» одержала победу.

«Каролина» второй раз в клубной истории стала чемпионом НХЛ. Впервые «ураганы» стали обладателями Кубка Стэнли 20 лет назад, в 2006 году. Тогда «Харрикейнз» со счётом 4−3 в финальной серии переиграли «Эдмонтон Ойлерз». В составе «Каролины» выступают российские хоккеисты Петр Кочетков, Александр Никишин и Андрей Свечников. Хоккеисты из России выиграли Кубок Стэнли 11-й раз подряд, продлив рекордную серию.

Вегас
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
15.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18354 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
1-й период
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
2-й период
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
3-й период
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит