Обладатель Кубка Стэнли 6 лет назад работал в фастфуде

Во время финальной серии журналисты нашли аккаунт Брэндон Басси в соцсети Linkedin. Летом 2020 года будущий обладатель Кубка Стэнли работал в сети ресторанов Chipotle Mexican Grill, специализирующейся на приготовлении буррито и тако. В то время он обучался в Университете Западного Мичигана на бухгалтера. Голкипер играл за команду университета в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), где в 2022 году привлек внимание «Бостон Брюинз», после чего выступал за фарм-клуб клуба. Брендон Басси до этого сезона никогда не играл в НХЛ. «Каролина» забрала его с драфта отказов в октябре прошлого года. В итоге в регулярном сезоне Басси провел 39 матчей, в 31 из которых «Каролина» одержала победу.