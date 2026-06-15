Дорофеев с 12 шайбами стал вторым лучшим снайпером плей-офф НХЛ

25-летний россиянин забросил 12 шайб в 22 матчах, две из которых он записал на свой счет в пятом матче финальной серии. Больше Дорофеева голов забил только его партнер по команде — канадец Бретт Хауден (14).
В финальной серии «Вегас» в шести матчах уступил «Каролине» — 2−4.
В общей сложности Дорофеев провел за сезон 104 матча, в которых забросил 49 шайб. Он вошел в восьмерку лучших снайперов сезона — столько же голов забили Кирилл Капризов и Коннор Макдэвид. Больше Дорофеева за сезон забросили только Джейсон Робертсон (50), Коул Коуфилд (57) и Натан Маккиннон (60).
В этом сезоне у Дорофеева истекает трехлетний контракт с «Вегасом», по которому он получал 1,835 млн долларов в год. Ожидается, что в межсезонье россиянин станет ограниченно свободным агентом и будет претендовать на долгосрочный контракт с увеличением зарплаты в четыре-пять раз.
При этом у «Вегаса» может не хватить денег на подписание крупного контракта с Дорофеевым. На данный момент в платежной ведомости команды под потолком зарплат свободно всего 4,625 млн долларов.
Рынок свободных агентов в НХЛ официально откроется 1 июля. Новый регулярный чемпионат стартует в конце сентября.
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит