Дорофеев с 12 шайбами стал вторым лучшим снайпером плей-офф НХЛ

В этом сезоне у Дорофеева истекает трехлетний контракт с «Вегасом», по которому он получал 1,835 млн долларов в год. Ожидается, что в межсезонье россиянин станет ограниченно свободным агентом и будет претендовать на долгосрочный контракт с увеличением зарплаты в четыре-пять раз.