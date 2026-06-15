Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Дорофеев с 12 шайбами стал вторым лучшим снайпером плей-офф НХЛ

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев занял второе место в списке лучших снайперов завершившегося Кубка Стэнли.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

25-летний россиянин забросил 12 шайб в 22 матчах, две из которых он записал на свой счет в пятом матче финальной серии. Больше Дорофеева голов забил только его партнер по команде — канадец Бретт Хауден (14).

В финальной серии «Вегас» в шести матчах уступил «Каролине» — 2−4.

В общей сложности Дорофеев провел за сезон 104 матча, в которых забросил 49 шайб. Он вошел в восьмерку лучших снайперов сезона — столько же голов забили Кирилл Капризов и Коннор Макдэвид. Больше Дорофеева за сезон забросили только Джейсон Робертсон (50), Коул Коуфилд (57) и Натан Маккиннон (60).

В этом сезоне у Дорофеева истекает трехлетний контракт с «Вегасом», по которому он получал 1,835 млн долларов в год. Ожидается, что в межсезонье россиянин станет ограниченно свободным агентом и будет претендовать на долгосрочный контракт с увеличением зарплаты в четыре-пять раз.

При этом у «Вегаса» может не хватить денег на подписание крупного контракта с Дорофеевым. На данный момент в платежной ведомости команды под потолком зарплат свободно всего 4,625 млн долларов.

Рынок свободных агентов в НХЛ официально откроется 1 июля. Новый регулярный чемпионат стартует в конце сентября.

Вегас
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
15.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18354 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
1-й период
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
2-й период
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
3-й период
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше