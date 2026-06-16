IIHF проигнорировала россиян в тексте о чемпионстве «Каролины»

В понедельник, 15 июня, «Каролина» во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас» (4−2).
В составе «ураганов» выступают три российских хоккеиста: вратарь Петр Кочетков, защитник Александр Никишин и нападающий Андрей Свечников. Все они выиграли Кубок Стэнли впервые в своей карьере.
В материале IIHF, посвященном триумфу «Каролины», упомянуты только американец Джейкоб Славин, датчане Фредерик Андерсен и Николай Элерс, канадцы Тэйлор Холл, Логан Стэнковен, Джордан Стаал, Шон Уокер и Сет Джарвис, финн Себастьян Ахо, а также главный тренер команды Род Бриндамор.
Свечников провел в плей-офф 19 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков, в том числе 4 (2+2) очка — в финальной серии. На счету Никишина 17 матчей и 1 (0+1) набранное очко. Кочетков в плей-офф не сыграет из-за травмы нижней части тела, полученной в первой половине сезона.
Ранее сообщалось, что Свечников, Никишин и Кочетков не смогут привезти Кубок Стэнли этим летом в Россию.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине.