IIHF проигнорировала россиян в тексте о чемпионстве «Каролины»

Свечников провел в плей-офф 19 матчей, в которых набрал 11 (6+5) очков, в том числе 4 (2+2) очка — в финальной серии. На счету Никишина 17 матчей и 1 (0+1) набранное очко. Кочетков в плей-офф не сыграет из-за травмы нижней части тела, полученной в первой половине сезона.