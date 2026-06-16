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Торторелла покинул пост главного тренера «Вегас» после поражения в финале НХЛ

Серия завершилась со счетом 2−4 в пользу «Каролины Харрикейнз».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Джон Торторелла не продолжит работу главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас» в следующем сезоне. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Вегас» уступил «Каролине» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 2−4.

«Мы благодарим Тортореллу за ту работу, которую он проделал с командой с момента прихода в организацию в марте. Когда мы приняли решение пригласить его в “Вегас”, нам был необходим специалист, способный сразу повлиять на команду в ключевой отрезок сезона. Опыт и лидерские качества Тортореллы дали именно тот импульс, который был нам нужен, и помогли выйти в финал Кубка Стэнли. Мы признательны Джону за его страсть, честность и преданность нашей организации и желаем ему и его семье всего самого доброго», — заявил генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон.

67-летний Торторелла возглавил «Вегас» 29 марта, заменив Брюса Кэссиди. До этого американский специалист работал в НХЛ с «Филадельфией», «Коламбусом», «Ванкувером», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампой», вместе с которой в 2004 году стал обладателем Кубка Стэнли. Торторелла дважды признавался лучшим тренером сезона — в 2004 и 2017 годах — и получал награду «Джэк Адамс Эворд». Также он руководил сборной США на чемпионате мира 2008 года и Кубке мира 2016 года.