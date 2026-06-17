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«Торонто Мэйпл Лифс» объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером «Торонто» официально назначен Джим Хиллер.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Торонто Мейпл Лифс"

О назначении специалиста сообщила пресс-служба «Мэйпл Лифс».

«Хиллер — опытный тренер, прекрасно понимающий, что нужно для победы в современной НХЛ. Он работал с успешными командами на протяжении карьеры, хорошо ладит с игроками и демонстрирует четкий подход на тренерском посту. Считаем, что он подходящий человек, чтобы возглавить команду и помочь нам достичь целей, — сказал генеральный менеджер “Торонто” Джон Чайка.

Предыдущим местом работы Джима Хиллера был «Лос-Анджелес». Сначала он занимал пост ассистента главного тренера с лета 2022 года до февраля 2024 года. После этого Хиллер был утверждён в качестве главного тренера «Кингз». В марте 2026 года он был уволен со своего поста.

Джим Хиллер уже работал в «Торонто». Он был помощником тренера Майка Бэбкока с 2015-го по 2019 год.