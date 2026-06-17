«Торонто Мэйпл Лифс» объявил имя нового главного тренера

«Хиллер — опытный тренер, прекрасно понимающий, что нужно для победы в современной НХЛ. Он работал с успешными командами на протяжении карьеры, хорошо ладит с игроками и демонстрирует четкий подход на тренерском посту. Считаем, что он подходящий человек, чтобы возглавить команду и помочь нам достичь целей, — сказал генеральный менеджер “Торонто” Джон Чайка.