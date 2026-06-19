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Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвз завершит карьеру

38-летний форвард «Виннипега» Джонатан Тэйвз в ближайшее время завершит профессиональную карьеру. Об этом сообщает инсайдер Дэвид Паньотта.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По информации источника, сегодня, 19 июня, «Виннипег» созовет пресс-конференцию на которой будет объявлено решение Тэйвза.

Джонатан Тэйвз был выбран «Чикаго» на драфте НХЛ в 2006 году. Нападающий выступал за клуб до 2023 года. В минувшем сезоне Тэйвз подписал соглашение с «Виннипегом». Хоккеист провел в лиге 16 сезонов. На его счету 912 (383+529) очков в 1149 матчах.

Тэйвз трижды выиграл Кубок Стэнли с «Чикаго» в 2010, 2013 и 2015 годах.

Также хоккеист в составе сборной Канады дважды стал олимпийским чемпионом (2010 и 2014) и выиграл чемпионат мира в 2007 году. Тэйвз — один из восьми хоккеистов за всю историю, кто сумел выиграть олимпийское золото и Кубок Стэнли в один год.