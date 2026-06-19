Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Тэйвз завершит карьеру

Также хоккеист в составе сборной Канады дважды стал олимпийским чемпионом (2010 и 2014) и выиграл чемпионат мира в 2007 году. Тэйвз — один из восьми хоккеистов за всю историю, кто сумел выиграть олимпийское золото и Кубок Стэнли в один год.