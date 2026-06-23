Тренер «Вашингтона» стал одним из самых высокооплачиваемых в НХЛ

Точно не знаю, какое место он сейчас занимает среди самых высокооплачиваемых тренеров, но он в высшем эшелоне. Джону Куперу в «Тампе» и Майку Салливану в «Рейнджерс» платят около 7 млн долларов в год. Питеру Дебуру в «Айлендерс», кажется, 5,75 млн долларов. А Токкету в «Филадельфии» — 5,25 млн. Карбери чуть ниже этой группы. Он это заслужил, молодец", — сказал Фридман.