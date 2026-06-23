Тренер «Вашингтона» стал одним из самых высокооплачиваемых в НХЛ

18 июня «столичные» объявили о подписании нового многолетнего контракта с 44-летним канадским специалистом.
"У него оставался год по действующему договору, но Спенсер так нравится клубу, что они аннулировали предыдущее соглашение. Думаю, новый контракт рассчитан на четыре года.
Точно не знаю, какое место он сейчас занимает среди самых высокооплачиваемых тренеров, но он в высшем эшелоне. Джону Куперу в «Тампе» и Майку Салливану в «Рейнджерс» платят около 7 млн долларов в год. Питеру Дебуру в «Айлендерс», кажется, 5,75 млн долларов. А Токкету в «Филадельфии» — 5,25 млн. Карбери чуть ниже этой группы. Он это заслужил, молодец", — сказал Фридман.
Карбери возглавил «Вашингтон» летом 2023 года. Под его руководством «столичные» провели 260 матчей, в которых одержали 139 побед. За три года с Карбери «Вашингтон» дважды выходил в плей-офф и один раз добрался до второго раунда.
В 2025 году Карбери стал обладателем награды «Джек Адамс Эворд», которая вручается лучшему тренеру регулярного сезона в НХЛ.
В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Команда, капитаном котороя является Александр Овечкин, выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.