Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Рябыкин считает, что Овечкин продолжит карьеру в НХЛ

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин ожидает, что Александр Овечкин проведет еще один сезон и побьет рекорд Уэйна Гретцки по общему числу голов.

Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталз"

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о будущем Александра Овечкина. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.

40-летний форвард должен принять решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ в июле. На счету Овечкина 1006 голов с учетом матчей плей-офф, рекорд Уэйна Гретцки составляет 1016 шайб.

«Мое мнение — Александр проведет этот сезон в НХЛ и завершит все свои снайперские дела с Гретцки, заберет себе его последний рекорд по общей сумме голов», — сказал Рябыкин.

Специалист также отметил, что не видит причин критиковать Овечкина за режим и подготовку.

«Когда хоккеист выдает два десятка сезонов и тысячу шайб, то здесь феномен не только в снайперском мастерстве, но и в подготовке», — заявил Рябыкин.

По словам тренера, в хоккее важен индивидуальный подход, а большие мастера умеют максимально использовать особенности своего организма.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше