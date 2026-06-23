Рябыкин считает, что Овечкин продолжит карьеру в НХЛ

Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин высказался о будущем Александра Овечкина. Его слова приводит Russia-Hockey.ru.
40-летний форвард должен принять решение о продолжении или завершении карьеры в НХЛ в июле. На счету Овечкина 1006 голов с учетом матчей плей-офф, рекорд Уэйна Гретцки составляет 1016 шайб.
«Мое мнение — Александр проведет этот сезон в НХЛ и завершит все свои снайперские дела с Гретцки, заберет себе его последний рекорд по общей сумме голов», — сказал Рябыкин.
Специалист также отметил, что не видит причин критиковать Овечкина за режим и подготовку.
«Когда хоккеист выдает два десятка сезонов и тысячу шайб, то здесь феномен не только в снайперском мастерстве, но и в подготовке», — заявил Рябыкин.
По словам тренера, в хоккее важен индивидуальный подход, а большие мастера умеют максимально использовать особенности своего организма.