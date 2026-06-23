Тренер «Вашингтона»: Наша стратегия на драфте не будет зависеть от Овечкина

«Мы рады иметь такие выборы. К середине раунда в нашем распоряжении однозначно будут хорошие игроки. Мне кажется, что качество проспектов упадет после второго десятка, так что нас все устраивает. Мы ничего не исключаем, возможно, мы решим обменять эти выборы и подняться повыше. Но наши скауты рады такой необычной возможности. Было бы хорошо, если бы мы раздобыли центра и защитника. Игроки этих позиций нам бы пригодились, но в итоге все будет зависеть от того, кто будет доступен. Овечкин? Наша стратегия на драфте не будет зависеть от решения Алекса продолжить карьеру или завершить ее», — заявил Махоуни журналистам.