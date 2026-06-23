Тренер «Вашингтона»: Наша стратегия на драфте не будет зависеть от Овечкина

Драфт НХЛ пройдет с 26 по 27 июня в Баффало. «Кэпиталз» будут выбирать в первом раунде под 16-м и 18-м номерами.
«Мы рады иметь такие выборы. К середине раунда в нашем распоряжении однозначно будут хорошие игроки. Мне кажется, что качество проспектов упадет после второго десятка, так что нас все устраивает. Мы ничего не исключаем, возможно, мы решим обменять эти выборы и подняться повыше. Но наши скауты рады такой необычной возможности. Было бы хорошо, если бы мы раздобыли центра и защитника. Игроки этих позиций нам бы пригодились, но в итоге все будет зависеть от того, кто будет доступен. Овечкин? Наша стратегия на драфте не будет зависеть от решения Алекса продолжить карьеру или завершить ее», — заявил Махоуни журналистам.
«Торонто Мэйпл Лифс» получили право первого выбора в третий раз в истории. Ранее клуб выбирал под первым номером Уэндела Кларка в 1985 году и Остона Мэттьюса в 2016-м. Главным фаворитом на выбор под первым номером считается нападающий Гэвин Маккенна. По оценкам экспертом, в первом раунде будут выбраны российские форварды Илья Морозов и Егор Шилов. Также довольно высоки шансы на выбор в первом раунде у Глеба Пугачева из нижегородского «Торпедо».
Александр Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Хоккеист завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Форвард является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярных чемпионатах (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» завершится 1 июля. После этого форвард может стать неограниченно свободным агентом.