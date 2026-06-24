НХЛ рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе

Беттмэн добавил, что у «Даллас Старз» нет территориальных прав, которые помешали бы НХЛ добавить еще одну команду в Техасе. По его словам, лига также обсуждала Атланту и Аризону как возможные рынки для расширения, но проект Фридкиных в Техасе продвинулся дальше.