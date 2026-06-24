НХЛ рассмотрит возможность создания второй команды в Техасе

НХЛ начала изучать возможность появления второй команды в Техасе. Об этом сообщает NHL.com.
Комиссар лиги Гэри Беттмэн заявил, что НХЛ запускает шестимесячный процесс оценки Хьюстона и Остина. Потенциальным владельцем новой франшизы может стать семья Фридкиных во главе с Дэном Фридкином, руководителем The Friedkin Group.
По словам Беттмэна, общий объем инвестиций может составить около 3,5 млрд долларов. В эту сумму входят взнос за расширение НХЛ и строительство новой арены. Комиссар также отметил, что обоим городам потребуется новая площадка.
«В итоге, если мы сможем совместно прийти к решению, оно будет вынесено на голосование Совета управляющих», — сказал Беттмэн.
Семья Фридкиных уже владеет футбольными клубами «Рома» и «Эвертон». В заявлении их спортивной платформы Pursuit Sports говорится, что соглашение с НХЛ дает эксклюзивные права на работу над расширением лиги в Техасе с фокусом на Хьюстон и Остин.
Беттмэн добавил, что у «Даллас Старз» нет территориальных прав, которые помешали бы НХЛ добавить еще одну команду в Техасе. По его словам, лига также обсуждала Атланту и Аризону как возможные рынки для расширения, но проект Фридкиных в Техасе продвинулся дальше.
Сейчас в НХЛ выступают 32 клуба. Последней новой командой лиги стал «Сиэтл Кракен», дебютировавший в сезоне-2021/22. В 2024 году хоккейные операции и права «Аризоны Койотис» были проданы Smith Entertainment Group и перенесены в Солт-Лейк-Сити.