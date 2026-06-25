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Экс-игрок НХЛ оценил вероятность возвращения Овечкина в «Вашингтон» в 0%

Джефф О'Нилл считает, что последние обмены «Кэпиталз» говорят против возвращения россиянина.

Источник: AP 2024

Бывший игрок НХЛ и аналитик TSN Джефф О'Нилл заявил, что не верит в возвращение Александра Овечкина в «Вашингтон». Об этом он сказал в эфире шоу TSN OverDrive.

«Вероятность возвращения Овечкина — 0%. Обмены, которые сделал “Вашингтон”, свидетельствуют, что он не вернется. Они привлекли двух праворуких снайперов. Я почти уверен, что “Вашингтону” уже сообщили, что он не вернется», — сказал О'Нилл.

Ранее «Кэпиталз» выменяли двух правых крайних нападающих — Джордана Кайру и Алекса Така. По данным источника, у клуба остается $12,8 млн свободного места под потолком зарплат.

Главным вопросом для «Вашингтона» остается будущее Овечкина. 40-летний российский нападающий заявлял, что определится с продолжением карьеры в июле.

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