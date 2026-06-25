Стало известно, когда Овечкин определится со своим будущим в НХЛ

1 июля завершается срок действия контракта 40-летнего россиянина, после чего он станет неограниченно свободным агентом.
«Не стоит верить разным слухам и заявлениям. Сейчас Александр находится на отдыхе в Турции, который заканчивается 7 июля. Он тренируется, работает в зале. По возвращении в Москву Александр, как обычно, начнет предсезонную подготовку вместе со своим многолетним тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.
Все понимают, что до рекорда Гретцки осталось всего 10 голов. И что прошлый сезон — не самая лучшая ситуация, чтобы ставить точку в блестящей карьере в НХЛ. “Вашингтон” даже в плей‑офф не попал. Овечкин радуется, что “Кэпиталз” усиливают состав, что пришли два нападающих из топ‑6. Большая мечта и цель Александра — завоевать еще один Кубок Стэнли. Деньги у него сейчас находятся на втором плане.
“Вашингтон” может еще усилиться, когда откроется рынок свободных агентов. Чем сильнее будет команда, тем лучше для Овечкина. А решение по новому контракту с “Кэпиталз” он примет после отпуска. Нет никакого повода для беспокойства, просто надо немного подождать», — сообщил источник, близкий к ситуации.
Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.
Всего на счету Овечкина 1734 матча в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 1834 (1006+828) очка. Он является рекордсменом лиги по общему числу голов в регулярках (929). По общему количеству шайб Овечкин отстает от рекорда Уэйна Гретцки (1016) на 10 шайб.
В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.