Стало известно, когда Овечкин определится со своим будущим в НХЛ

«Не стоит верить разным слухам и заявлениям. Сейчас Александр находится на отдыхе в Турции, который заканчивается 7 июля. Он тренируется, работает в зале. По возвращении в Москву Александр, как обычно, начнет предсезонную подготовку вместе со своим многолетним тренером по физподготовке Павлом Бурлаченко.



Все понимают, что до рекорда Гретцки осталось всего 10 голов. И что прошлый сезон — не самая лучшая ситуация, чтобы ставить точку в блестящей карьере в НХЛ. “Вашингтон” даже в плей‑офф не попал. Овечкин радуется, что “Кэпиталз” усиливают состав, что пришли два нападающих из топ‑6. Большая мечта и цель Александра — завоевать еще один Кубок Стэнли. Деньги у него сейчас находятся на втором плане.



“Вашингтон” может еще усилиться, когда откроется рынок свободных агентов. Чем сильнее будет команда, тем лучше для Овечкина. А решение по новому контракту с “Кэпиталз” он примет после отпуска. Нет никакого повода для беспокойства, просто надо немного подождать», — сообщил источник, близкий к ситуации.