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Тренер «Вашингтона»: роль Овечкина в команде может измениться

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери заявил, что в случае подписания нового контракта с Александром Овечкиным его функции в команде могут измениться. Об этом сообщает RMNB.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталз"

«Больше всего Ови хочет побеждать. Иногда мы забываем об этом из-за голов и индивидуальных наград, а ему уже 40 лет. Он искренне хочет побеждать. Поэтому, когда мы усиливаем линию нападения и вдруг у нас появляется ещё два игрока, забивающих по 30 голов, это значит, что Ови будет играть на минуту или две меньше в формате “пять на пять”. Если из-за этого мы станем сильнее как команда, он поднимет руку и скажет: “Да, мне это нравится”, потому что он хочет побеждать. То же самое и с игрой в большинстве.

Думаю, именно в этом направлении мы будем работать над улучшением нашей атакующей линии, опираясь на нашу глубину состава. Можем ли мы сократить игровое время Ови на две минуты за матч, чтобы он был гораздо эффективнее и продуктивнее? Вместо того чтобы играть по 19 минут, он будет играть по 17, но эти 17 минут он будет проводить с большей пользой. Так что мы делаем выбор в пользу качества, а не количества», — сказал Карбери.

Овечкин провел 21-й сезон в НХЛ, отыграв все 82 матча. Он стал пятым игроком в истории НХЛ, кому покорилось это достижение в возрасте 40 лет и старше. На его счету 64 очка — 32 гола и 32 передачи. Он завершил сезон в ранге лучшего бомбардира и лучшего снайпера команды.

Срок действия контракта Овечкина официальной завершается 1 июля, после чего он станет неограниченно свободным агентом. Ранее сообщалось, что решение о своем будущем 40-летний россиянин примет после 7 июля, когда он вместе с семьей вернется в Россию из отпуска в Турции.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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