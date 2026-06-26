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Суббан поддержал стремление игроков НХЛ влиять на свою карьеру

Бывший защитник считает, что хоккеисты все чаще принимают решения, исходя из собственных интересов и интересов семьи.

Источник: AP 2024

Бывший защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббан высказался о тенденции, при которой игроки все активнее влияют на свою карьеру. Его слова приводит официальный сайт НХЛ.

По мнению Суббана, нынешнее межсезонье стало одним из самых насыщенных именно из-за того, что хоккеисты все чаще принимают решения, исходя из собственных интересов.

«Игроки заслужили возможность сказать: “Знаете что, текущая ситуация не подходит мне и моей семье, есть ли возможность перейти в контендер?”», — заявил Суббан.

Он отметил, что в прошлом многие хоккеисты не брали ответственность за собственную карьеру, из-за чего теряли возможности добиться большего.

«Это стоило им титулов, больших денег и наград, которые они заслуживали, но не получили. Сейчас в хоккее все чаще можно увидеть, как игроки думают о себе, и это здорово», — сказал Суббан.

При этом бывший хоккеист подчеркнул, что подобный подход не противоречит командным ценностям и желанию побеждать.