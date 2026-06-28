Марченко не намерен продлевать контракт с «Коламбусом»

Марченко выступает за «Коламбус» с сезона-2022/23. До переезда в Северную Америку он играл в системе СКА, а также выступал за «Югру». «Блю Джекетс» выбрали россиянина во втором раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 49-м номером.