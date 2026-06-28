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Марченко не намерен продлевать контракт с «Коламбусом»

Действующее соглашение российского форварда рассчитано до 2027 года.

Источник: AP 2024

Российский нападающий Кирилл Марченко сообщил руководству «Коламбус Блю Джекетс», что не будет продлевать контракт с клубом. Об этом заявил инсайдер Фрэнк Серавалли.

«Марченко сообщил руководству “Блю Джекетс”, что не будет продлевать контракт с клубом», — сказал Серавалли.

Действующее соглашение Марченко с «Коламбусом» рассчитано до конца сезона-2026/27. В последнем году контракта кэпхит форварда составит 3,85 млн долларов.

После окончания соглашения Марченко сможет стать ограниченно свободным агентом с правом арбитража. К тому моменту российскому нападающему будет 26 лет.

В сезоне-2025/26 Марченко провел за «Коламбус» 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, забил 27 голов и сделал 40 результативных передач. С 67 очками он стал одним из самых результативных игроков команды.

Марченко выступает за «Коламбус» с сезона-2022/23. До переезда в Северную Америку он играл в системе СКА, а также выступал за «Югру». «Блю Джекетс» выбрали россиянина во втором раунде драфта НХЛ 2018 года под общим 49-м номером.

«Коламбус» по итогам сезона-2025/26 не вышел в плей-офф НХЛ. Команда завершила регулярный чемпионат на 11-м месте в Восточной конференции.