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«Нью-Джерси» предложил новый контракт россиянину Грицюку

«Нью-Джерси» сделал квалификационное предложение нападающему Арсению Грицюку.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

25-летний россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента. Также квалификационные предложения получили вратари Нико Доус и Якуб Малек, защитник Топиас Вилен, а также нападающие Амадеус Ломбарди и Ксавьер Парент.

Квалификационное предложение позволяет клубу НХЛ сохранить права на игрока и фактически означает намерение заключить новое соглашение. Ранее сообщалось, что после дебютного сезона в НХЛ Грицюк намерен подписать с «Нью‑Джерси» долгосрочный контракт.

В мае 2025 года Грицюк подписал с «Нью‑Джерси» однолетний контракт новичка. Он провел за «дьяволов» 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (13+18) очко.

В марте Грицюк досрочно завершил сезон из-за травмы верхней части тела и последующей операции. Ожидается, что нападающий будет полностью готов к следующему сезону.

Минувший регулярный чемпионат «Нью-Джерси» завершил на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.