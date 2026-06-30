«Нью-Джерси» предложил новый контракт россиянину Грицюку

25-летний россиянин находился в статусе ограниченно свободного агента. Также квалификационные предложения получили вратари Нико Доус и Якуб Малек, защитник Топиас Вилен, а также нападающие Амадеус Ломбарди и Ксавьер Парент.
Квалификационное предложение позволяет клубу НХЛ сохранить права на игрока и фактически означает намерение заключить новое соглашение. Ранее сообщалось, что после дебютного сезона в НХЛ Грицюк намерен подписать с «Нью‑Джерси» долгосрочный контракт.
В мае 2025 года Грицюк подписал с «Нью‑Джерси» однолетний контракт новичка. Он провел за «дьяволов» 66 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 31 (13+18) очко.
В марте Грицюк досрочно завершил сезон из-за травмы верхней части тела и последующей операции. Ожидается, что нападающий будет полностью готов к следующему сезону.
Минувший регулярный чемпионат «Нью-Джерси» завершил на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции и не сумел выйти в плей-офф.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.