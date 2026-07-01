Пьетранжело может пропустить еще один сезон в НХЛ

Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранжело, вероятно, пропустит сезон-2026/27. Об этом сообщил инсайдер Дэвид Паньотта из The Fourth Period.
«Два источника в команде сказали мне, что он не будет играть», — заявил Паньотта.
36-летний хоккеист также не выступал в прошлом сезоне из-за травмы бедра. Ранее сообщалось, что Пьетранжело отказался от операции по реконструкции бедренной кости, выбрав консервативный вариант лечения.
Контракт защитника с кэпхитом 8,8 млн долларов действует до 30 июня 2027 года. Если клуб переведет игрока в список долгосрочно травмированных (LTIR) до конца сезона, его зарплата полностью перестанет учитываться под потолком зарплат.