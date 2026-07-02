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Александр Овечкин: «Если бы не хоккей, стал бы спортивным журналистом!»

2 июля ежегодно во всём мире отмечается Международный день спортивного журналиста. Оказывается, ряды работников СМИ, которые освещают спортивные события, мог пополнить и один из организаторов «Матча года 2026. Все звёзды хоккея» Александр Овечкин.

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

«Если бы я не заиграл на таком высоком уровне в хоккей, то, думаю, что стал бы, скорее всего, спортивным журналистом или, может быть, тренером. Кого-то может удивить то, что я всерьёз думал о спортивной журналистике. Но почему нет? (смеется). Если бы у меня не получилось стать хоккеистом или даже проявить себя в каком-то другом виде спорта, то я всё равно бы связал свою жизнь, так или иначе, со спортом. Как вы знаете, у меня спортивная семья. Моя мама Татьяна Николаевна Овечкина — двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу. Она официально во всём мире признана лучшей разыгрывающей ХХ века. Отец играл в футбол, а позже был тренером. И я бы хотел, чтобы моя жизнь, в любом случае, была связана со спортивной сферой», — в преддверии «Матча года 2026» поделился Александр Овечкин.

Напомним, что главный хоккейный матч этого года с участием ведущих российских игроков пройдет 25 июля на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге. Купившие билет на игру своими глазами увидят на льду не только Овечкина, но также двух других организаторов события и капитанов команд — Михаила Сергачёва и Артемия Панарина, а вместе с ними Сергея Бобровского, Кирилла Капризова, Владислава Гаврикова, Александра Романова, Игоря Шестёркина и других звезд современного российского хоккея.

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