Александр Овечкин: «Если бы не хоккей, стал бы спортивным журналистом!»

«Если бы я не заиграл на таком высоком уровне в хоккей, то, думаю, что стал бы, скорее всего, спортивным журналистом или, может быть, тренером. Кого-то может удивить то, что я всерьёз думал о спортивной журналистике. Но почему нет? (смеется). Если бы у меня не получилось стать хоккеистом или даже проявить себя в каком-то другом виде спорта, то я всё равно бы связал свою жизнь, так или иначе, со спортом. Как вы знаете, у меня спортивная семья. Моя мама Татьяна Николаевна Овечкина — двукратная Олимпийская чемпионка по баскетболу. Она официально во всём мире признана лучшей разыгрывающей ХХ века. Отец играл в футбол, а позже был тренером. И я бы хотел, чтобы моя жизнь, в любом случае, была связана со спортивной сферой», — в преддверии «Матча года 2026» поделился Александр Овечкин.