«Питтсбург» выписал Чинахову контракт на 18,75 млн долларов

Соглашение с 25-летним россиянином рассчитано на три сезона — до лета 2029 года. Зарплата Чинахова составит 6,25 млн долларов за сезон. По предыдущему контракту он зарабатывал 2,1 млн долларов.
«Питтсбург» выменял Чинахова в декабре 2025 года. Он провел за «пингвинов» 49 матчей в регулярном чемпионате и плей‑офф, в которых набрал 36 (18+18) очков. Большую часть сезона нападающий играл в одной тройке с 39-летним Евгением Малкиным.
До этого Чинахов на протяжении четырех сезонов выступал за «Коламбус», в составе которого провел 204 матча и набрал 77 (37+40) очков.
Также «Питтсбург» объявил о продлении контрактов с вратарями Артуром Шиловым (1 год, 2,8 млн долларов) и Йоэлем Бломквистом (2 года, 875 тыс. долларов), а также с нападающим Давидом Густафссоном (1 год, 850 тыс. долларов).
В минувшем сезоне «Питтсбург» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив «Филадельфии» (2−4).
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.