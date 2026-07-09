Александр Овечкин ест пиццу и остается звездой НХЛ: как ему это удается

Дома Шубская готовит мужу то, что он любит: борщ, бефстроганов, котлеты, голубцы, пельмени. Овечкин обожает все, что связано с фаршем, и совершенно не привередлив в еде. По окончании игры он часто выбирает калорийные блюда: котлеты, борщ, пасту. За день у него получается два плотных приема пищи, каждый по 2000—3000 калорий. Это не случайность: в игровой день Овечкин тратит до 6000 калорий — раскатка, основной обмен, матч. Его организм сжигает все, что он съедает.