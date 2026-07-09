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Александр Овечкин ест пиццу и остается звездой НХЛ: как ему это удается

Александр Овечкин не сидит на строгих диетах, может позволить себе пиццу и даже пиво, но при этом в 40 лет продолжает оставаться одним из самых результативных игроков НХЛ.

Виктория Фурсова
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Вашингтон Кэпиталз"

Вокруг питания и режима Овечкина ходит много мифов. На самом деле у него нет строгой диеты, но есть выстроенная годами система, которая работает именно для его организма. В этой статье о том, что на самом деле ест и как тренируется Александр Овечкин в обычной жизни.

Системное питание и никаких строгих диет

Курица-пармезан и макароны — традиционный обед Овечкина в день игры.
Курица-пармезан и макароны — традиционный обед Овечкина в день игры.Источник: Соцсети

У Овечкина нет специальной диеты. Его агент Глеб Чистяков подтверждает, что Александр знает базовые вещи, что ему можно есть, а что нет. В обычной жизни хоккеист не ограничивает себя в еде, но в дни матчей у него есть строгий режим, которого он придерживается годами.

В день игры Овечкин обедает на тренировочной арене около полудня. Его традиционное блюдо — курица-пармезан и макароны. Супруга Анастасия Шубская подтверждает этот факт. Кстати, в одном из итальянских ресторанов Вашингтона даже появилось особое блюдо Ovi’s Special — большая порция пасты с четырьмя соусами, корзинка хлеба, салат и большая пицца. После этого плотного обеда Овечкин не ест ничего до самого вечера. Следующий прием пищи — только дома после игры, около одиннадцати вечера.

Дома Шубская готовит мужу то, что он любит: борщ, бефстроганов, котлеты, голубцы, пельмени. Овечкин обожает все, что связано с фаршем, и совершенно не привередлив в еде. По окончании игры он часто выбирает калорийные блюда: котлеты, борщ, пасту. За день у него получается два плотных приема пищи, каждый по 2000—3000 калорий. Это не случайность: в игровой день Овечкин тратит до 6000 калорий — раскатка, основной обмен, матч. Его организм сжигает все, что он съедает.

Тренировки: 6 дней в неделю по 2−3 занятия

У Овечкина бывает по 2–3 тренировки в день: лед, зал и вечернее занятие.
У Овечкина бывает по 2–3 тренировки в день: лед, зал и вечернее занятие.Источник: Соцсети

За кажущейся расслабленностью в еде стоит колоссальная работа на тренировках. Персональный тренер Овечкина по общей физической подготовке Павел Бурлаченко работает с ним с 2016 года. По его словам, хоккеист очень много тренируется.

В подготовительный период Овечкин занимается шесть дней в неделю. Помимо двух ледовых тренировок и одного занятия в зале с командой, он шесть дней в неделю дополнительно работает с Бурлаченко. У Александра бывает по 2, а то и по 3 тренировки в день: ледовая тренировка, зал после нее и еще одна вечерняя тренировка.

Тренировочный процесс гибкий, а план меняется в зависимости от состояния хоккеиста. Если Овечкин не выспался, тренер убирает часть упражнений, чтобы не навредить организму. С возрастом Овечкин скорректировал подход к тренировкам. Основной фокус теперь на спине, ягодицах и мышцах кора, чтобы компенсировать возрастное снижение скорости. Он отказался от изнурительного кардио в пользу медленных, контролируемых движений с весом: приседания, жим лежа, выпады, упражнения на корпус, тяги и подъемы.

Режим, сон и восстановление

Перед игрой Овечкин обязательно спит днем — это часть его многолетней традиции.
Перед игрой Овечкин обязательно спит днем — это часть его многолетней традиции.Источник: Соцсети

Восстановление — не менее важная часть режима Овечкина. В день игры у него есть обязательный дневной сон: с 13:30 до 15:30. Это помогает ему сохранять энергию и концентрацию перед матчем.

Кроме того, Овечкин соблюдает многолетние традиции. За три часа до игры он обязательно звонит маме. Это часть его предматчевого ритуала, который он не нарушает годами. В отпуске он старается соблюдать тот же режим питания, что и во время сезона, понимая, что бургеры и хот-доги ни к чему хорошему не приводят, когда начинаются тренировки.

При этом Овечкин не фанатик. Иногда он может позволить себе и пиццу, и чипсы. Но главное, что его подход работает, и он точно знает, когда можно расслабиться, а когда нужно собраться. Именно эта гибкость и позволяет Овечкину оставаться на пике формы даже в 40 лет.

У Александра Овечкина нет волшебной диеты или секретных тренировок. Его подход — это баланс: он знает, когда можно позволить себе пиццу и пиво, а когда нужно собраться и работать на пределе. В день игры — строгий режим и традиционный обед. В межсезонье — гибкие тренировки 6 дней в неделю, адаптированные под возраст и состояние. И именно это позволяет ему в 40 лет оставаться одним из самых опасных снайперов в истории НХЛ.

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