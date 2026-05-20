Жим лежа: техника выполнения и какие мышцы работают

Без контроля техники жим лежа быстро превращается в упражнение «на плечи и руки», особенно при попытке увеличить рабочий вес.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Мужчина выполняет жим лежа
От техники хвата и положения лопаток зависит, куда уйдет основная нагрузка — в грудные мышцы или плечи

Жим лежа — силовое упражнение со штангой или гантелями для тренировки груди, трицепсов и передних дельт. От хвата и положения лопаток зависит, куда уйдет основная нагрузка — в грудь или в плечи. Разберем технику, варианты хвата и ошибки, которые чаще всего мешают прогрессу.

Кратко по сути:

  • жим лежа нагружает грудные мышцы, трицепсы и передние дельты;
  • техника важнее рабочего веса;
  • лопатки во время жима лучше держать сведенными;
  • новичкам обычно хватает одной-двух тренировок в неделю;
  • слишком широкий хват повышает нагрузку на плечи;
  • жим гантелей сильнее нагружает мышцы-стабилизаторы, чем штанга;
  • без разминки и страховки риск травмы выше.

Какие группы мышц работают при жиме лежа

Грудные мышцы
Грудные мышцы

Жим лежа нагружает не только грудь, но и мышцы рук и плеч:

  • большая грудная мышца;
  • трицепсы;
  • передние дельтовидные мышцы;
  • мышцы предплечий;
  • мышцы-стабилизаторы корпуса и лопаток.

От ширины хвата зависит, какие мышцы будут работать сильнее. Например, узкий хват больше включает трицепсы, а широкий — грудные мышцы.

Кому подходит жим лежа и когда с ним стоит быть осторожнее

Жим лежа подходит и новичкам, и тем, кто давно тренируется в зале. Упражнение используют и для набора мышц, и для развития силы.

Снизить вес или временно отказаться от жима стоит при:

  • боли в плечах;
  • травмах локтей и кистей;
  • проблемах с плечевыми суставами;
  • острой боли в спине;
  • восстановлении после травм грудной клетки или рук.

Если во время жима появляется резкая или простреливающая боль, подход лучше сразу остановить.

Как подготовиться к жиму лежа

Разминка перед жимом лежа
Несколько минут разминки перед жимом лежа защитят плечи от травм

Перед жимом лежа лучше потратить несколько минут на подготовку, чем потом разбираться с болью в плечах или сорванной техникой.

Перед подходом стоит:

  • размять плечи и локти;
  • убедиться, что скамья стоит устойчиво;
  • выставить стойки на удобную высоту;
  • свести лопатки и прижать их к скамье;
  • устойчиво поставить стопы на пол;
  • попросить страховку при тяжелом весе.

Если стойки выставлены слишком высоко или низко, штангу неудобно снимать еще до начала подхода.

Как правильно делать жим лежа

Даже небольшой сбой в технике быстро меняет нагрузку: вместо груди начинают перегружаться плечи, локти и кисти.

Классический жим штанги лежа

Это основной вариант жима на горизонтальной скамье, с которого обычно начинают знакомство с упражнением.

Как выполнять:

1. Лягте на скамью и поставьте стопы на пол.

2. Сведите лопатки и прижмите их к скамье.

3. Возьмитесь за гриф хватом чуть шире плеч.

4. Снимите штангу со стоек и выведите над грудью.

5. Опустите штангу к нижней части груди (до легкого касания) без резкого падения вниз. Резкое касание штангой груди часто сбивает технику и перегружает плечи.

6. Выжмите штангу вверх по контролируемой траектории.

Во время жима кисти лучше держать ровно, без сильного залома назад, а локти — не разводить строго в стороны.

На опускании штанги обычно делают вдох, на выжиме — выдох.

Жим лежа узким хватом

Узкий хват сильнее нагружает трицепсы и переднюю часть плеч.

Кисти ставят уже обычного хвата, а локти держат ближе к корпусу. Слишком узкая постановка рук часто перегружает кисти и локти.

Жим лежа широким хватом

При широком хвате грудные мышцы обычно работают сильнее, но нагрузка на плечевые суставы тоже растет.

Такой вариант требует нормальной подвижности плеч и хорошего контроля штанги в нижней точке.

Жим гантелей лежа

Гантели позволяют двигаться по более естественной траектории, поэтому многим они ощущаются комфортнее штанги.

При этом каждая рука работает отдельно, так что контролировать движение и положение локтей становится сложнее.

Частые ошибки при жиме лежа

Большинство ошибок в жиме лежа появляются в момент, когда вес уже тяжело контролировать и техника начинает «сыпаться».

Чаще всего встречаются:

  • отрыв таза от скамьи;
  • слишком широкий хват;
  • резкое опускание штанги;
  • сильный залом кистей назад;
  • отсутствие сведения лопаток;
  • слишком короткая амплитуда движения;
  • попытка жать без страховки;
  • увод штанги к лицу вместо нижней части груди.

Если штанга начинает двигаться неровно или траектория «гуляет», рабочий вес обычно стоит уменьшить.

Сколько повторений и подходов нужно делать

Для силы, массы и техники обычно используют разное количество повторений.

Чаще всего используют:

  • для роста мышц — 3−4 подхода по 6−12 повторений;
  • для силы — 3−5 подходов по 3−6 повторений;
  • новичкам — 2−3 подхода по 8−10 повторений.

На первых тренировках полезнее спокойно отработать технику, чем пытаться быстрее увеличить вес на штанге.

Программа жима лежа для начинающих

Начинающий выполняет жим лежа
Новичкам достаточно пары тренировок в неделю с обязательными днями отдыха для восстановления

Новичкам обычно хватает двух тренировок жима лежа в неделю с перерывом на восстановление.

Пример простой схемы:

  • первая неделя — 3×8 с комфортным весом (вес должен позволять делать повторения без перекосов корпуса и рывков тазом);
  • вторая — немного увеличить вес;
  • третья — добавить еще один подход;
  • четвертая — сделать более легкую тренировку без увеличения нагрузки.

Если последние повторения начинают превращаться в рывки и перекосы, вес лучше пока не повышать.

Чем заменить жим лежа

Иногда жим лежа убирают из-за боли в плечах, отсутствия скамьи или просто ради разнообразия тренировок.

Вместо него можно использовать:

Гантели и тренажеры многим даются комфортнее, потому что там проще контролировать движение и положение плеч.

Вопросы и ответы

Вокруг жима лежа всегда много вопросов — от моста до количества тренировок в неделю.

Нужно ли делать мост в жиме лежа?

Небольшой естественный прогиб в грудном отделе — нормальная часть техники. Сильный мост чаще используют пауэрлифтеры на соревнованиях.

Можно ли делать жим лежа без страховки?

С небольшим рабочим весом многие тренируются без страховки, но при тяжелых подходах она желательна.

Почему при жиме лежа болят плечи?

Чаще всего причина в слишком широком хвате, плохом контроле лопаток или слишком большом рабочем весе. Иногда проблема появляется из-за недостаточной подвижности плечевых суставов.

Что лучше для новичка — штанга или гантели?

Многим новичкам проще начать с гантелей: они позволяют двигаться по более свободной траектории.

Французский жим и жим лежа — это одно и то же?

Нет. Классический жим лежа в первую очередь нагружает грудные мышцы, а французский жим — трицепсы. Это разные упражнения с разной техникой выполнения.