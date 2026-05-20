Жим лежа: техника выполнения и какие мышцы работают

Жим лежа — силовое упражнение со штангой или гантелями для тренировки груди, трицепсов и передних дельт. От хвата и положения лопаток зависит, куда уйдет основная нагрузка — в грудь или в плечи. Разберем технику, варианты хвата и ошибки, которые чаще всего мешают прогрессу.
Кратко по сути:
- жим лежа нагружает грудные мышцы, трицепсы и передние дельты;
- техника важнее рабочего веса;
- лопатки во время жима лучше держать сведенными;
- новичкам обычно хватает одной-двух тренировок в неделю;
- слишком широкий хват повышает нагрузку на плечи;
- жим гантелей сильнее нагружает мышцы-стабилизаторы, чем штанга;
- без разминки и страховки риск травмы выше.
Какие группы мышц работают при жиме лежа
Жим лежа нагружает не только грудь, но и мышцы рук и плеч:
- большая грудная мышца;
- трицепсы;
- передние дельтовидные мышцы;
- мышцы предплечий;
- мышцы-стабилизаторы корпуса и лопаток.
От ширины хвата зависит, какие мышцы будут работать сильнее. Например, узкий хват больше включает трицепсы, а широкий — грудные мышцы.
Кому подходит жим лежа и когда с ним стоит быть осторожнее
Жим лежа подходит и новичкам, и тем, кто давно тренируется в зале. Упражнение используют и для набора мышц, и для развития силы.
Снизить вес или временно отказаться от жима стоит при:
- боли в плечах;
- травмах локтей и кистей;
- проблемах с плечевыми суставами;
- острой боли в спине;
- восстановлении после травм грудной клетки или рук.
Если во время жима появляется резкая или простреливающая боль, подход лучше сразу остановить.
Как подготовиться к жиму лежа
Перед жимом лежа лучше потратить несколько минут на подготовку, чем потом разбираться с болью в плечах или сорванной техникой.
Перед подходом стоит:
- размять плечи и локти;
- убедиться, что скамья стоит устойчиво;
- выставить стойки на удобную высоту;
- свести лопатки и прижать их к скамье;
- устойчиво поставить стопы на пол;
- попросить страховку при тяжелом весе.
Если стойки выставлены слишком высоко или низко, штангу неудобно снимать еще до начала подхода.
Как правильно делать жим лежа
Даже небольшой сбой в технике быстро меняет нагрузку: вместо груди начинают перегружаться плечи, локти и кисти.
Классический жим штанги лежа
Это основной вариант жима на горизонтальной скамье, с которого обычно начинают знакомство с упражнением.
Как выполнять:
1. Лягте на скамью и поставьте стопы на пол.
2. Сведите лопатки и прижмите их к скамье.
3. Возьмитесь за гриф хватом чуть шире плеч.
4. Снимите штангу со стоек и выведите над грудью.
5. Опустите штангу к нижней части груди (до легкого касания) без резкого падения вниз. Резкое касание штангой груди часто сбивает технику и перегружает плечи.
6. Выжмите штангу вверх по контролируемой траектории.
Во время жима кисти лучше держать ровно, без сильного залома назад, а локти — не разводить строго в стороны.
На опускании штанги обычно делают вдох, на выжиме — выдох.
Жим лежа узким хватом
Узкий хват сильнее нагружает трицепсы и переднюю часть плеч.
Кисти ставят уже обычного хвата, а локти держат ближе к корпусу. Слишком узкая постановка рук часто перегружает кисти и локти.
Жим лежа широким хватом
При широком хвате грудные мышцы обычно работают сильнее, но нагрузка на плечевые суставы тоже растет.
Такой вариант требует нормальной подвижности плеч и хорошего контроля штанги в нижней точке.
Жим гантелей лежа
Гантели позволяют двигаться по более естественной траектории, поэтому многим они ощущаются комфортнее штанги.
При этом каждая рука работает отдельно, так что контролировать движение и положение локтей становится сложнее.
Частые ошибки при жиме лежа
Большинство ошибок в жиме лежа появляются в момент, когда вес уже тяжело контролировать и техника начинает «сыпаться».
Чаще всего встречаются:
- отрыв таза от скамьи;
- слишком широкий хват;
- резкое опускание штанги;
- сильный залом кистей назад;
- отсутствие сведения лопаток;
- слишком короткая амплитуда движения;
- попытка жать без страховки;
- увод штанги к лицу вместо нижней части груди.
Если штанга начинает двигаться неровно или траектория «гуляет», рабочий вес обычно стоит уменьшить.
Сколько повторений и подходов нужно делать
Для силы, массы и техники обычно используют разное количество повторений.
Чаще всего используют:
- для роста мышц — 3−4 подхода по 6−12 повторений;
- для силы — 3−5 подходов по 3−6 повторений;
- новичкам — 2−3 подхода по 8−10 повторений.
На первых тренировках полезнее спокойно отработать технику, чем пытаться быстрее увеличить вес на штанге.
Программа жима лежа для начинающих
Новичкам обычно хватает двух тренировок жима лежа в неделю с перерывом на восстановление.
Пример простой схемы:
- первая неделя — 3×8 с комфортным весом (вес должен позволять делать повторения без перекосов корпуса и рывков тазом);
- вторая — немного увеличить вес;
- третья — добавить еще один подход;
- четвертая — сделать более легкую тренировку без увеличения нагрузки.
Если последние повторения начинают превращаться в рывки и перекосы, вес лучше пока не повышать.
Чем заменить жим лежа
Иногда жим лежа убирают из-за боли в плечах, отсутствия скамьи или просто ради разнообразия тренировок.
Вместо него можно использовать:
- отжимания;
- жим гантелей;
- тренажер для жима от груди;
- отжимания на брусьях;
- разведения гантелей лежа.
Гантели и тренажеры многим даются комфортнее, потому что там проще контролировать движение и положение плеч.
Вопросы и ответы
Вокруг жима лежа всегда много вопросов — от моста до количества тренировок в неделю.
Нужно ли делать мост в жиме лежа?
Небольшой естественный прогиб в грудном отделе — нормальная часть техники. Сильный мост чаще используют пауэрлифтеры на соревнованиях.
Можно ли делать жим лежа без страховки?
С небольшим рабочим весом многие тренируются без страховки, но при тяжелых подходах она желательна.
Почему при жиме лежа болят плечи?
Чаще всего причина в слишком широком хвате, плохом контроле лопаток или слишком большом рабочем весе. Иногда проблема появляется из-за недостаточной подвижности плечевых суставов.
Что лучше для новичка — штанга или гантели?
Многим новичкам проще начать с гантелей: они позволяют двигаться по более свободной траектории.
Французский жим и жим лежа — это одно и то же?
Нет. Классический жим лежа в первую очередь нагружает грудные мышцы, а французский жим — трицепсы. Это разные упражнения с разной техникой выполнения.