Отжимания на брусьях: базовое упражнение для силы и выносливости

«Во-первых, опасна потеря контроля корпуса: слишком вертикальное положение чрезмерно нагружает плечи. Во-вторых, неподходящая амплитуда движения. Чрезмерно глубокое опускание часто приводит к перерастяжению связок плечевого сустава у неподготовленного человека. Слишком маленькая амплитуда, наоборот, не дает должной нагрузки и проработки целевых мышц. В-третьих, несоблюдение ритма. Рывки вместо плавного темпа увеличивают риск травм и снижают эффективность упражнения. Золотое правило темпа — две секунды вниз, одна секунда вверх с фиксациями в крайних точках. Также отмечу, что наиболее опасны ошибки в контроле глубины и стабильности: они могут привести к травмам плеч и грудных мышц».