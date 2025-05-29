Комплекс упражнений со штангой для начинающих и опытных

Перед тем как встать под штангу, важно разобраться в основах. Даже простые ошибки в начале могут привести к застою в прогрессе или, что хуже, к травмам. Чтобы тренировки шли на пользу, нужно правильно выбрать снаряд, соблюдать технику и учитывать особенности своего тела. Особенно это важно для новичков: стартовый опыт сильно влияет на отношение к спорту в целом.