Комплекс упражнений со штангой для начинающих и опытных

Даже самые простые упражнения со штангой дают эффект: мышцы включаются в работу, осанка улучшается, тело становится сильнее. А если опыта больше, можно собирать полноценные комплексы на конкретные группы мышц и добиваться нужного результата — хоть рельефа, хоть выносливости. Вместе с тренером разберем технику и упражнения для новичков и опытных спортсменов.
Чем полезны упражнения со штангой
Главный плюс тренировок со штангой — это работа с весом, который можно точно дозировать и постепенно увеличивать. Такой подход дает стабильный прогресс. Кроме того, в отличие от тренажеров, движения со штангой требуют участия стабилизирующих мышц, а значит — включают в работу все тело.
Один и тот же снаряд подходит для сотен упражнений: от классического приседа до жима лежа и взятия на грудь. Поэтому упражнения со штангой используют и новички, и профессиональные атлеты. Они хорошо вписываются в любые цели: похудение, набор массы, подготовка к соревнованиям или просто поддержание формы.
Какие мышцы работают при тренировке со штангой
Большинство упражнений со штангой — многосуставные. Почти каждое движение включает сразу несколько групп мышц. Вот как это работает:
- присед со штангой — прокачивает ягодицы, квадрицепсы, бедра и мышцы спины, дополнительно работают пресс и голени;
- жим лежа — нагружает грудные мышцы, трицепсы и передние дельты;
- тяга в наклоне — включает широчайшие мышцы спины, задние дельты и бицепсы;
- жим штанги стоя — развивает плечи, верх груди и стабилизирующие мышцы корпуса, включая пресс;
- становая тяга — комплексное упражнение для задней поверхности бедра, ягодиц, спины и предплечий.
Такие упражнения делают тело сильным и собранным, потому что в каждом движении участвует больше мышц, чем кажется на первый взгляд.
Что нужно знать перед началом тренировок
Перед тем как встать под штангу, важно разобраться в основах. Даже простые ошибки в начале могут привести к застою в прогрессе или, что хуже, к травмам. Чтобы тренировки шли на пользу, нужно правильно выбрать снаряд, соблюдать технику и учитывать особенности своего тела. Особенно это важно для новичков: стартовый опыт сильно влияет на отношение к спорту в целом.
Как выбрать штангу по весу
Главное правило — начинать с того, что можно контролировать. Для мужчин начальный вес штанги (вместе с грифом) обычно составляет 20−30 кг, для женщин — 10−20 кг. Но если техника еще неустойчива, лучше взять облегченный гриф или использовать его с минимальным весом. Важно не само число на весах, а то, насколько уверенно человек справляется с движением.
Хороший ориентир: в первом подходе вы должны выполнять упражнение спокойно и с полной амплитудой. Последние повторения в подходе — даваться с усилием, но без потери формы. Вес стоит увеличивать постепенно — когда базовая техника уже «в теле».
Особенности техники и безопасность
Штанга требует концентрации и точности. Любое смещение корпуса, рывок или неправильное положение суставов может обернуться травмой. Поэтому ключевое — это техника: спина прямая, движение контролируемое, дыхание согласовано с усилием.
Вот базовые советы:
- разминка перед подходами обязательна — разогрейте суставы и мышцы;
- не забывайте про обувь: кроссовки с плоской и жесткой подошвой лучше, чем мягкие беговые;
- работайте перед зеркалом или с тренером — так проще отслеживать ошибки;
- не берите слишком большой вес без уверенности в технике — если сомневаетесь в весе, начните с меньшего.
Скорость в силовых тренировках — не главное. Лучше двигаться постепенно, но стабильно и безопасно.
Базовые упражнения со штангой для начинающих
Если только осваиваете тренировки с отягощениями, не стоит сразу браться за сложные комплексы. Начните с базовых упражнений — они помогут развить технику, укрепить все тело и подготовить мышцы к более серьезной нагрузке. Эти движения охватывают крупные группы мышц и закладывают основу для дальнейшего прогресса.
1. Жим штанги лежа
Один из самых известных и популярных вариантов. Упражнение развивает грудные мышцы, трицепсы и передние дельтовидные. Главное — контролировать положение лопаток (они должны быть сведены), не отрывать поясницу от скамьи и не выбрасывать штангу вверх за счет инерции.
Техника:
- лягте на скамью, возьмитесь за гриф немного шире плеч;
- на вдохе опустите штангу до середины груди, локти под углом 45° к корпусу;
- на выдохе выжмите штангу вверх, не «заваливая» ее назад или вперед.
2. Жим штанги стоя
Отличное упражнение для плечевого пояса, которое также требует стабильной работы корпуса. Это движение развивает дельтовидные мышцы, трапеции, верх груди и пресс.
Техника:
- встаньте прямо, штанга на уровне ключиц;
- на вдохе начните движение вверх, на выдохе выжмите штангу над головой;
- слегка «проваливайтесь» под штангу, фиксируйте ее над центром стоп.
Контролируйте спину — не прогибайтесь в пояснице и не переносите вес на носки.
3. Тяга штанги в наклоне
Это упражнение укрепляет верхнюю и среднюю часть спины, включая широчайшие мышцы, ромбовидные и задние дельтовидные. Дополнительно работают бицепсы и мышцы корпуса.
Техника:
- наклонитесь вперед с прямой спиной, колени чуть согнуты;
- штанга — на вытянутых руках перед собой;
- на выдохе подтяните ее к животу, сводя лопатки;
- на вдохе — медленно опустите вниз.
4. Фронтальный присед
Вариант классического приседа, но с акцентом на переднюю часть бедра и корпус. Упражнение хорошо развивает мобильность голеностопа и стабилизирующие мышцы.
Техника:
- штанга лежит на передней дельтовидной зоне, локти смотрят вперед;
- приседайте до параллели бедра с полом, колени — по линии носков;
- сохраняйте ровную осанку, не наклоняйтесь вперед.
5. Румынская тяга
Целит в заднюю поверхность бедра, ягодицы и нижнюю часть спины. Отлично подходит для укрепления задней цепи мышц.
Техника:
- стопы на ширине таза, колени слегка согнуты;
- опуская штангу, отводите таз назад, спину держите прямой;
- не опускайтесь слишком низко — достаточно натяжения в задней поверхности бедра.
6. Шраги со штангой
Простое, но эффективное упражнение для трапециевидных мышц. Помогает улучшить осанку и визуально «приподнять» плечи.
Техника:
- встаньте прямо, штанга в опущенных руках перед собой.
- на выдохе поднимите плечи вверх — как будто пытаетесь дотянуться ими до ушей.
- не вращайте плечами и не используйте инерцию.
Комплекс упражнений со штангой на все группы мышц для опытных
Когда базовые движения отработаны, можно переходить к более сложным схемам. Для опытных спортсменов важно не просто выполнять упражнения со штангой, а грамотно распределять нагрузку по группам мышц, использовать прогрессивную перегрузку и варьировать темп. Ниже — примерный набор упражнений, который позволяет проработать все тело за несколько тренировок или в рамках одного объемного комплекса.
Для рук и плеч
Армейский жим сидя. Отличается от жима стоя тем, что меньше нагружает спину и позволяет точнее проработать дельтовидные.
- Сядьте на скамью с упором для спины;
- выжимайте штангу от уровня ключиц строго вверх, без раскачки корпуса;
- следите за тем, чтобы локти не уходили слишком далеко назад и не разводились в стороны — это уменьшает нагрузку на плечи и снижает риск травм.
Французский жим со штангой лежа. Изолирующее упражнение на трицепсы.
- Лягте на скамью, возьмите EZ-гриф узким хватом;
- медленно опустите штангу ко лбу или чуть за голову, сгибая локти;
- выжмите обратно, не распрямляя руки до конца — чтобы сохранить нагрузку.
Для спины
Становая тяга. Классика, которая требует отличной техники.
- Стопы на ширине плеч, спина прямая, штанга у середины стоп;
- поднимайте снаряд за счет ног и ягодиц, а не спины;
- в верхней точке не отклоняйтесь назад — просто выпрямитесь.
Тяга штанги к подбородку. Хорошо прорабатывает трапеции и задние дельты.
- Держите штангу узким хватом у бедер;
- подтягивайте ее вдоль корпуса до уровня подбородка, локти — выше грифа;
- не рвите движение, работайте плавно.
Для ног и ягодиц
Приседания со штангой на плечах. Базовое упражнение, дающее максимальную нагрузку на ноги и таз.
- Штанга лежит на трапециях, спина прямая, взгляд вперед;
- приседайте до параллели или чуть ниже, колени не заваливайте внутрь;
- подъем — без рывка, с контролем.
Выпады со штангой. Отлично включают ягодицы, квадрицепсы и мышцы-стабилизаторы.
- Штанга на плечах, шаг вперед — глубокий, с опорой на пятку;
- следите, чтобы колено не выходило за носок;
- меняйте ногу после каждого повтора или делайте поочередно в подходе.
Для пресса
Повороты корпуса со штангой стоя (русский твист стоя).
- Встаньте прямо, штанга на трапециях;
- на выдохе плавно поворачивайте корпус вправо и влево, не меняя положения ног;
- 2 подхода по 10−20 повторений
Боковые скручивания со штангой. Редкое, но эффективное упражнение для прямой и косой мускулатуры живота. Выполняйте его только при стабильной технике и крепких мышцах кора, так как при слабых косых мышцах высок риск травм.
- Исходное положение сидя на скамье;
- на выдохе выполняйте скручивание вбок: правое плечо тянется к левому колену, затем наоборот.
- 2−4 подхода по 10−20 повторений на каждую сторону.
Эффективные упражнения со штангой в домашних условиях
Полноценная тренировка со штангой возможна и вне зала — особенно если есть базовый инвентарь: штанга с блинами, скамья и немного свободного пространства. Главное — учитывать свои возможности, не перегружать спину и внимательно следить за техникой. Ниже — упражнения, которые можно выполнять дома, даже если нет силовой рамы или профессионального оборудования.
Упрощенные версии для начинающих
Фронтальные приседы с пустым грифом. Меньшая нагрузка на поясницу и хороший способ освоить движение.
- Штанга на передней части плеч, локти вперед;
- приседайте не слишком глубоко — только до комфортного уровня;
- старайтесь не терять баланс и сохранять прямую спину.
Жим штанги лежа на полу. Альтернатива классическому жиму, если нет скамьи.
- Лягте на пол, согните колени;
- опускайте штангу до касания локтей с полом;
- не делайте рывков — работайте на мышечное чувство.
Тяга в наклоне с легким весом. Для тренировки спины и улучшения контроля корпуса.
- Держите спину прямой, слегка согните колени;
- выполняйте движение в медленном темпе, удерживая поясницу в нейтрали;
- важно начать с малого веса, особенно без зеркала и тренера.
Упражнения на силу и выносливость для опытных
Комплекс из становой, тяги и жима. Три упражнения подряд — без пауз.
- Выполните 6 становых тяг, 6 тяг в наклоне, 6 жимов стоя;
- вес умеренный, темп — контролируемый;
- такой круг развивает силовую выносливость и координацию.
Приседания с паузой в нижней точке. Усложняют базовое движение, увеличивают время под нагрузкой.
- Штанга на плечах, внизу задержитесь на две — три секунды;
- медленно поднимайтесь;
- работает как сила, так и выносливость мышц ног.
Жим стоя с повторной амплитудой. Добавляет дополнительную нагрузку на плечи и стабилизаторы.
- Жим вверх — не до конца;
- опустите штангу наполовину, снова выжмите вверх;
- работайте строго в технике, не прогибаясь в пояснице.
Даже дома упражнения со штангой остаются мощным инструментом — при грамотном подходе и понимании своих целей.
Пример программы тренировок со штангой на неделю
Перед тренировкой: 5−10 мин разминки (кардио + суставная гимнастика).
После тренировки: заминка и растяжка.
Отдых между подходами: 1−3 минуты (зависит от интенсивности).
|День недели
|Акцент
|Упражнения
|Подходы × Повторения
|Понедельник
|Ноги и ягодицы
|1. Приседания со штангой
2. Выпады со штангой
3. Румынская тяга
4. Фронтальные приседания
|4 × 8–103 × 12 (на каждую ногу)4 × 103 × 10
|Среда
|Верх тела
|1. Жим штанги лежа
2. Тяга штанги в наклоне
3. Жим штанги стоя
4. Французский жим
|4 × 83 × 103 × 103 × 12
|Пятница
|Полный корпус
|1. Становая тяга
2. Комплекс: становая + жим + тяга
3. Скручивания со штангой
4. Шраги со штангой
|4 × 63 круга3 × 153 × 15
Основные ошибки при выполнении упражнений со штангой
Работа со штангой требует внимания к деталям. Ошибки здесь не просто снижают эффективность — они могут привести к травмам. Вот наиболее распространенные:
- Сутулая спина при наклонах и тягe. Самая частая ошибка. Всегда сохраняйте нейтральное положение позвоночника.
- Рывки и броски. Не работайте за счет инерции — это увеличивает риск травмы и снижает нагрузку на мышцы.
- Слишком большой вес. Желание взять «по максимуму» часто мешает качественно выполнять упражнение.
- Пренебрежение разогревом. Разминка снижает риск травм и улучшает подвижность суставов.
- Неправильное положение кистей и локтей. Особенно важно при жимах — не «заваливайте» запястья и следите за траекторией движения.
Советы эксперта
Владимир Вишняков, дипломированный тренер, автор эксклюзивных тренировочных программ, основатель команды Cherry Sport Team и сообщества в VK:
«Силовые тренировки — это не только про мышцы. Они дают ключевую нагрузку для укрепления всего опорно-двигательного аппарата».
Тренер делится интересным фактом: силовые упражнения с отягощением — это единственная нагрузка, которая, при правильном планировании, способствует укреплению костной ткани. Кости становятся плотнее и крепче, потому что тело адаптируется к дополнительному весу.
«Наша костная ткань развивается относительно образа жизни, комплекции и собственного веса. Когда мы начинаем работать с отягощением, на скелет начинает действовать внешнее давление. Чтобы противодействовать ему, тело “вкладывается” в укрепление костей — выстраивает защиту от стресса», — объясняет Вишняков.
Кроме костей, силовые тренировки укрепляют мышцы, связки и сухожилия. «Есть прекрасное выражение ведущих спортивных врачей: “Чтобы сустав был здоровым, его нужно окружить сильными мышцами”», — говорит тренер.
Наши суставы и кости не держатся сами по себе — их стабилизируют именно мышцы. Чем они крепче, тем меньше рисков для здоровья. «Чем мощнее мускулатура поддерживает сустав, тем дольше он будет служить без боли и ограничений», — подчеркивает Владимир.
«Из профессионального опыта скажу: люди, которые занимаются силовыми тренировками ради здоровья, чувствуют себя крепче, увереннее и энергичнее», — подытоживает эксперт.
Памятка спортсмену: комплекс упражнений со штангой
Для удобства — краткая шпаргалка по основным упражнениям со штангой и целевым группам мышц.
|Упражнение
|Основная группа мышц
|Уровень подготовки
|Жим штанги лежа
|Грудные, трицепсы, дельты
|Начинающий / опытный
|Жим штанги стоя
|Плечи, трицепсы
|Начинающий / опытный
|Приседания со штангой
|Бедра, ягодицы, корпус
|Начинающий / опытный
|Становая тяга
|Спина, ноги, ягодицы
|Опытный
|Румынская тяга
|Задняя поверхность бедра
|Начинающий / опытный
|Тяга в наклоне
|Широчайшие, трапеции
|Начинающий / опытный
|Выпады со штангой
|Квадрицепсы, ягодицы
|Опытный
|Французский жим лежа
|Трицепсы
|Опытный
|Шраги
|Трапеции
|Начинающий
|Скручивания с штангой
|Пресс
|Начинающий / опытный
Можно использовать эту таблицу как ориентир при составлении собственных комплексов — комбинируя упражнения по целям, времени и уровню подготовки.