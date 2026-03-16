Разведение гантелей в стороны: техника и частые ошибки

Разведение гантелей — это упражнения, где руки поднимают в стороны стоя, сидя, в наклоне или лежа на скамье. В зависимости от положения корпуса нагрузка смещается между плечами и грудными мышцами. Дальше разберем, чем отличаются эти движения, как делать их без лишней нагрузки на плечо и когда упражнение лучше отложить.
Кратко по сути:
- Разведение гантелей в стороны стоя и сидя в первую очередь нагружает среднюю часть плеча — дельтовидную мышцу.
- Упражнение в наклоне смещает нагрузку на задние дельты.
- Вариант лежа на скамье больше похож на упражнение для грудных мышц, а не на классические махи на плечи.
- Руки обычно поднимают примерно до уровня плеч, без рывка, плечи не поднимаются к ушам.
- Легкий сгиб в локтях нужен, чтобы снять лишнюю нагрузку с сустава.
- Боль в плече, недавняя травма и обострение проблем с ротаторной манжетой — повод сначала обсудить нагрузку со специалистом.
Какие мышцы работают при разведении гантелей в стороны
У упражнения есть несколько вариантов, и нагрузка немного меняется в зависимости от положения корпуса.
Если делать разведение гантелей стоя или сидя, основная нагрузка приходится на среднюю часть плеча — дельтовидную мышцу. Дополнительно включаются передняя часть плеча и мышцы верхней части спины.
Если выполнять разведение гантелей в наклоне, больше работают задние пучки дельтовидной мышцы. Этот вариант помогает лучше нагрузить заднюю часть плеча.
Если делать разведение гантелей лежа на скамье, упражнение становится ближе к варианту для грудных мышц. Здесь активно работают грудь, передняя часть плеча и мышцы, которые стабилизируют плечевой сустав.
В упрощенном виде различия такие:
- стоя и сидя — основная нагрузка на среднюю часть плеча;
- в наклоне — больше работает задняя часть плеча;
- лежа на скамье — больше нагрузки получает грудь.
Техника выполнения разведения гантелей лежа на наклонной скамье
Этот вариант часто путают с обычными махами в стороны. По сути это уже упражнение для грудных мышц, где руки разводят в стороны из положения лежа.
Как делать:
1. Установить скамью под небольшим или средним наклоном.
2. Лечь спиной на скамью, стопы плотно поставить на пол.
3. Взять гантели и вывести руки вверх над грудью.
4. Слегка согнуть локти и сохранить этот угол почти без изменений.
5. Медленно развести руки в стороны до комфортного растяжения в груди.
6. На выдохе свести руки обратно по той же траектории.
На что смотреть по ходу движения:
- не опускать гантели слишком низко, если тянет переднюю часть плеча;
- не выпрямлять и не «ломать» локти в нижней точке;
- не бросать вес вниз;
- держать лопатки сведенными и не прогибаться в грудном отделе.
Главная ошибка — слишком большая амплитуда ради «глубокой растяжки». Нижняя точка движения должна оставаться контролируемой. Если плечо уходит вперед и появляется резкая тянущая боль спереди, амплитуду лучше сократить. Главное правило — упражнение не должно вызывать боль.
Техника выполнения разведения гантелей стоя
Это самый известный вариант упражнения на плечи. Именно его обычно имеют в виду, когда говорят «разведение рук с гантелями».
Как делать:
1. Встать ровно, взять гантели нейтральным хватом (ладони смотрят друг на друга), руки опустить вдоль тела.
2. Слегка согнуть локти.
3. Поднять руки в стороны до уровня плеч или немного ниже (если движение остается контролируемым и без боли, амплитуда может быть немного выше).
4. Опустить гантели медленно, без раскачки корпуса.
Чтобы разведение гантелей стоя работало по плечам, а не превращалось в подъем веса всем телом, важны несколько деталей:
- корпус остается спокойным, без рывка тазом;
- плечи не поднимаются к ушам;
- кисти не должны «тащить» движение вверх отдельно от локтей;
- вес лучше взять умеренный, чтобы не терять контроль.
Как делать разведение гантелей в наклоне
Разведение гантелей в наклоне часто относят к отдельному упражнению, но по механике это та же группа движений.
Техника простая:
- наклонить корпус вперед с прямой спиной;
- руки с гантелями опустить вниз;
- развести руки в стороны;
- вести локти чуть в стороны и назад;
- опустить вес медленно.
Здесь особенно важно не округлять спину и не дергать шеей. Если цель — задняя дельта, движение должно идти из плеч, а не за счет трапеций и поясницы.
Техника выполнения разведения гантелей сидя
В положении сидя проще удерживать корпус без раскачки. Меньше соблазна помочь себе ногами и поясницей.
Как выполнять:
1. Сесть на край скамьи или стула с ровной спиной.
2. Взять гантели и опустить руки вдоль корпуса.
3. Слегка согнуть локти.
4. Поднять руки в стороны до уровня плеч.
5. Опустить их плавно и под контролем.
Разведение гантелей сидя подходит тем, кто пока плохо чувствует среднюю дельту и начинает раскачиваться в положении стоя. За счет более стабильного корпуса проще держать одинаковую траекторию и не гнаться за лишним весом.
Частые ошибки тут те же:
- слишком тяжелые гантели;
- подъем выше уровня плеч через силу;
- резкое опускание вниз;
- пожимание плечами в верхней точке.
Если цель — именно плечи, полезнее сделать меньше повторений с чистой техникой, чем заканчивать подход за счет инерции.
Противопоказания к выполнению упражнения
Само по себе разведение гантелей не считается опасным упражнением, но плечевой сустав подвижный и чувствительный к технике. Поэтому есть ситуации, когда нагрузку лучше ограничить или сначала обсудить с врачом, реабилитологом или тренером ЛФК.
С осторожностью стоит относиться к упражнению при таких состояниях:
- острая боль в плече;
- недавняя травма плеча, ключицы или грудного отдела;
- обострение проблем с ротаторной манжетой;
- синдром соударения в плечевом суставе (импинджмент);
- период восстановления после операции;
- боль, которая усиливается при подъеме руки в сторону или над головой.
Во время тренировки ориентир простой: упражнение не должно усиливать симптомы. Движения для плеча обычно подбирают в переносимой, безболезненной амплитуде. Если после подхода боль нарастает, держится долго или отдает по руке, тренировку лучше остановить и разобраться в причине.
С каким весом и сколько повторений делать
Для разведения гантелей обычно используют относительно небольшой вес, потому что упражнение чувствительно к технике.
Новичкам можно ориентироваться на такие параметры:
- 8−12 повторений в подходе;
- 2−3 подхода за тренировку;
- вес гантелей, с которым последние повторения даются тяжело, но без рывков и раскачки.
Если приходится помогать себе корпусом или поднимать плечи к ушам, вес лучше уменьшить. В этом упражнении правильная техника важнее, чем большие гантели.
Вопросы и ответы
Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто добавляет разведение гантелей в тренировку.
Что лучше: разведение гантелей стоя или сидя?
Если техника уже стабильная, оба варианта рабочие. Стоя сложнее удерживать корпус, зато движение ближе к обычной силовой практике. Сидя легче убрать раскачку и лучше почувствовать среднюю дельту.
Поднимать руки строго до уровня плеч?
Для большинства людей это безопасный и понятный ориентир. Поднимать выше можно не всем: если в верхней точке плечо зажимает или трапеция перехватывает движение, лучше остановиться на уровне плеч или чуть ниже.
Можно ли делать разведение гантелей дома
Разведение гантелей легко выполнять в домашних условиях. Для упражнения достаточно пары гантелей и небольшого свободного пространства. Вместо скамьи можно использовать стул, а для варианта в наклоне — опереться рукой о стол или диван.
Какой вес брать для разведения рук с гантелями?
Меньше, чем кажется нужным. Это упражнение плохо переносит рывки и раскачку. Вес подходит, если удается сделать все повторения без рывков, без подъема плеч к ушам и без боли.
Можно ли делать упражнение каждый день?
Обычно нет смысла. Дельтам тоже нужно восстановление, особенно если в программе уже есть жимы, отжимания и другие упражнения на плечевой пояс. Чаще всего достаточно 1−3 раз в неделю в составе обычной программы.
Почему болит шея или трапеция, а не плечо?
Скорее всего, вес слишком большой или плечи поднимаются вверх при каждом повторении. Еще одна частая причина — попытка поднять гантели любой ценой выше, чем позволяет контроль.
Чем отличается разведение гантелей лежа от варианта стоя?
Стоя и сидя упражнение больше про дельты. Лежа на скамье движение уже ближе к разведению для груди. Это похожие по названию, но разные по задаче варианты.
Список источников
1. American Council on Exercise — Lateral Raise: exercise library.
2. Campos Y. et al. Different Shoulder Exercises Affect the Activation of Deltoid Portions in Resistance-Trained Individuals. Journal of Human Kinetics, 2020.
3. Liebscher-Bracht R. Impingement-Syndrom der Schulter — wenn es in der Schulter zu eng wird. Liebscher & Bracht, 2024.