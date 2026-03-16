Разведение гантелей в стороны: техника и частые ошибки

Это упражнение часто используют для плеч и груди, но результат зависит от угла движения, амплитуды и того, как работает плечо.

Анна Васикова
Автор Спорт Mail
Женщина выполняет разведение гантелей
Меняя положение корпуса, можно смещать нагрузку между плечами и грудными мышцамиИсточник: Freepik

Разведение гантелей — это упражнения, где руки поднимают в стороны стоя, сидя, в наклоне или лежа на скамье. В зависимости от положения корпуса нагрузка смещается между плечами и грудными мышцами. Дальше разберем, чем отличаются эти движения, как делать их без лишней нагрузки на плечо и когда упражнение лучше отложить.

Кратко по сути:

  • Разведение гантелей в стороны стоя и сидя в первую очередь нагружает среднюю часть плеча — дельтовидную мышцу.
  • Упражнение в наклоне смещает нагрузку на задние дельты.
  • Вариант лежа на скамье больше похож на упражнение для грудных мышц, а не на классические махи на плечи.
  • Руки обычно поднимают примерно до уровня плеч, без рывка, плечи не поднимаются к ушам.
  • Легкий сгиб в локтях нужен, чтобы снять лишнюю нагрузку с сустава.
  • Боль в плече, недавняя травма и обострение проблем с ротаторной манжетой — повод сначала обсудить нагрузку со специалистом.

Какие мышцы работают при разведении гантелей в стороны

Дельтовидные мышцы
Дельтовидные мышцыИсточник: Спорт Mail

У упражнения есть несколько вариантов, и нагрузка немного меняется в зависимости от положения корпуса.

Если делать разведение гантелей стоя или сидя, основная нагрузка приходится на среднюю часть плеча — дельтовидную мышцу. Дополнительно включаются передняя часть плеча и мышцы верхней части спины.

Грудные мышцы
Грудные мышцыИсточник: Спорт Mail

Если выполнять разведение гантелей в наклоне, больше работают задние пучки дельтовидной мышцы. Этот вариант помогает лучше нагрузить заднюю часть плеча.

Если делать разведение гантелей лежа на скамье, упражнение становится ближе к варианту для грудных мышц. Здесь активно работают грудь, передняя часть плеча и мышцы, которые стабилизируют плечевой сустав.

В упрощенном виде различия такие:

  • стоя и сидя — основная нагрузка на среднюю часть плеча;
  • в наклоне — больше работает задняя часть плеча;
  • лежа на скамье — больше нагрузки получает грудь.

Техника выполнения разведения гантелей лежа на наклонной скамье

Этот вариант часто путают с обычными махами в стороны. По сути это уже упражнение для грудных мышц, где руки разводят в стороны из положения лежа.

Как делать:

1. Установить скамью под небольшим или средним наклоном.

2. Лечь спиной на скамью, стопы плотно поставить на пол.

3. Взять гантели и вывести руки вверх над грудью.

4. Слегка согнуть локти и сохранить этот угол почти без изменений.

5. Медленно развести руки в стороны до комфортного растяжения в груди.

6. На выдохе свести руки обратно по той же траектории.

На что смотреть по ходу движения:

  • не опускать гантели слишком низко, если тянет переднюю часть плеча;
  • не выпрямлять и не «ломать» локти в нижней точке;
  • не бросать вес вниз;
  • держать лопатки сведенными и не прогибаться в грудном отделе.

Главная ошибка — слишком большая амплитуда ради «глубокой растяжки». Нижняя точка движения должна оставаться контролируемой. Если плечо уходит вперед и появляется резкая тянущая боль спереди, амплитуду лучше сократить. Главное правило — упражнение не должно вызывать боль.

Техника выполнения разведения гантелей стоя

Это самый известный вариант упражнения на плечи. Именно его обычно имеют в виду, когда говорят «разведение рук с гантелями».

Как делать:

1. Встать ровно, взять гантели нейтральным хватом (ладони смотрят друг на друга), руки опустить вдоль тела.

2. Слегка согнуть локти.

3. Поднять руки в стороны до уровня плеч или немного ниже (если движение остается контролируемым и без боли, амплитуда может быть немного выше).

4. Опустить гантели медленно, без раскачки корпуса.

Чтобы разведение гантелей стоя работало по плечам, а не превращалось в подъем веса всем телом, важны несколько деталей:

  • корпус остается спокойным, без рывка тазом;
  • плечи не поднимаются к ушам;
  • кисти не должны «тащить» движение вверх отдельно от локтей;
  • вес лучше взять умеренный, чтобы не терять контроль.

Как делать разведение гантелей в наклоне

Разведение гантелей в наклоне часто относят к отдельному упражнению, но по механике это та же группа движений.

Техника простая:

  • наклонить корпус вперед с прямой спиной;
  • руки с гантелями опустить вниз;
  • развести руки в стороны;
  • вести локти чуть в стороны и назад;
  • опустить вес медленно.

Здесь особенно важно не округлять спину и не дергать шеей. Если цель — задняя дельта, движение должно идти из плеч, а не за счет трапеций и поясницы.

Техника выполнения разведения гантелей сидя

В положении сидя проще удерживать корпус без раскачки. Меньше соблазна помочь себе ногами и поясницей.

Как выполнять:

1. Сесть на край скамьи или стула с ровной спиной.

2. Взять гантели и опустить руки вдоль корпуса.

3. Слегка согнуть локти.

4. Поднять руки в стороны до уровня плеч.

5. Опустить их плавно и под контролем.

Разведение гантелей сидя подходит тем, кто пока плохо чувствует среднюю дельту и начинает раскачиваться в положении стоя. За счет более стабильного корпуса проще держать одинаковую траекторию и не гнаться за лишним весом.

Частые ошибки тут те же:

  • слишком тяжелые гантели;
  • подъем выше уровня плеч через силу;
  • резкое опускание вниз;
  • пожимание плечами в верхней точке.

Если цель — именно плечи, полезнее сделать меньше повторений с чистой техникой, чем заканчивать подход за счет инерции.

Противопоказания к выполнению упражнения

Мужчина жалуется, что не может выполнять упражнения
Плечевой сустав очень подвижный и чувствителен к нагрузке, поэтому при боли в плече перед тренировками лучше проконсультироваться с врачомИсточник: Image by Freepik

Само по себе разведение гантелей не считается опасным упражнением, но плечевой сустав подвижный и чувствительный к технике. Поэтому есть ситуации, когда нагрузку лучше ограничить или сначала обсудить с врачом, реабилитологом или тренером ЛФК.

С осторожностью стоит относиться к упражнению при таких состояниях:

  • острая боль в плече;
  • недавняя травма плеча, ключицы или грудного отдела;
  • обострение проблем с ротаторной манжетой;
  • синдром соударения в плечевом суставе (импинджмент);
  • период восстановления после операции;
  • боль, которая усиливается при подъеме руки в сторону или над головой.

Во время тренировки ориентир простой: упражнение не должно усиливать симптомы. Движения для плеча обычно подбирают в переносимой, безболезненной амплитуде. Если после подхода боль нарастает, держится долго или отдает по руке, тренировку лучше остановить и разобраться в причине.

С каким весом и сколько повторений делать

Для разведения гантелей обычно используют относительно небольшой вес, потому что упражнение чувствительно к технике.

Новичкам можно ориентироваться на такие параметры:

  • 8−12 повторений в подходе;
  • 2−3 подхода за тренировку;
  • вес гантелей, с которым последние повторения даются тяжело, но без рывков и раскачки.

Если приходится помогать себе корпусом или поднимать плечи к ушам, вес лучше уменьшить. В этом упражнении правильная техника важнее, чем большие гантели.

Вопросы и ответы

Ниже — короткие ответы на вопросы, которые чаще всего возникают у тех, кто добавляет разведение гантелей в тренировку.

Что лучше: разведение гантелей стоя или сидя?

Если техника уже стабильная, оба варианта рабочие. Стоя сложнее удерживать корпус, зато движение ближе к обычной силовой практике. Сидя легче убрать раскачку и лучше почувствовать среднюю дельту.

Поднимать руки строго до уровня плеч?

Для большинства людей это безопасный и понятный ориентир. Поднимать выше можно не всем: если в верхней точке плечо зажимает или трапеция перехватывает движение, лучше остановиться на уровне плеч или чуть ниже.

Можно ли делать разведение гантелей дома

Разведение гантелей легко выполнять в домашних условиях. Для упражнения достаточно пары гантелей и небольшого свободного пространства. Вместо скамьи можно использовать стул, а для варианта в наклоне — опереться рукой о стол или диван.

Какой вес брать для разведения рук с гантелями?

Меньше, чем кажется нужным. Это упражнение плохо переносит рывки и раскачку. Вес подходит, если удается сделать все повторения без рывков, без подъема плеч к ушам и без боли.

Можно ли делать упражнение каждый день?

Обычно нет смысла. Дельтам тоже нужно восстановление, особенно если в программе уже есть жимы, отжимания и другие упражнения на плечевой пояс. Чаще всего достаточно 1−3 раз в неделю в составе обычной программы.

Почему болит шея или трапеция, а не плечо?

Скорее всего, вес слишком большой или плечи поднимаются вверх при каждом повторении. Еще одна частая причина — попытка поднять гантели любой ценой выше, чем позволяет контроль.

Чем отличается разведение гантелей лежа от варианта стоя?

Стоя и сидя упражнение больше про дельты. Лежа на скамье движение уже ближе к разведению для груди. Это похожие по названию, но разные по задаче варианты.

Список источников

1. American Council on Exercise — Lateral Raise: exercise library.

2. Campos Y. et al. Different Shoulder Exercises Affect the Activation of Deltoid Portions in Resistance-Trained Individuals. Journal of Human Kinetics, 2020.

3. Liebscher-Bracht R. Impingement-Syndrom der Schulter — wenn es in der Schulter zu eng wird. Liebscher & Bracht, 2024.