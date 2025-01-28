8 эффективных упражнений на плечи

Разминка

Хорошая разминка — это чуть ли не более важный элемент, чем сама тренировка. Перед началом занятий можно постоять в планке, сделать круговые вращения плеч, размять запястья, локтевой и плечевой суставы



Сеты и повторения

Для каждого спортсмена программа тренировок, сетов и повторений индивидуальна. Обычно плечи тренируют от 30 мин. до 1 часа. Для новичков подойдет сет из 2–3 упражнений, оптимальное число подходов для каждого — 3. В среднем делается по 8–12 повторений. Опытные спортсмены обычно тренируются по индивидуальным программам



Частота тренировок

Новичкам можно делать упражнения на плечевой сустав несколько раз в неделю, но не перегружать их чрезмерно. Для опытных спортсменов подойдет одна тренировка в неделю, полностью посвященная дельтам и их прокачке с серьезными весами

