Овечкин помирился с затопившим его соседом в США

По информации источника, причиной разбирательства стало затопление квартиры хоккеиста в элитном жилом комплексе Jade Beach во Флориде. Недвижимость площадью около 180 квадратных метров Овечкин приобрел в 2016 году за 1,9 млн долларов. Сам спортсмен постоянно там не жил, но приезжал на отдых.
Как утверждается, в 2019 году сосед неправильно подключил кухонную мойку, из-за чего вода начала попадать через общую вентиляцию в квартиры жильцов. Когда Овечкин приехал в апартаменты в сентябре 2020 года, помещение уже оказалось затоплено, а часть мебели была повреждена.
После ремонта форвард начал сдавать квартиру в аренду примерно за 10,5 тыс. долларов в месяц и подал иск к соседу на 30 тыс. долларов. Судебный процесс длился около трех лет, а сам хоккеист нередко участвовал в заседаниях дистанционно из-за плотного графика.
В итоге стороны заключили мировое соглашение. Конфликт был урегулирован, а судебное дело закрыто.
Напомним, 2 июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год. В прошлом сезоне хоккеист забросил 32 шайбы и стал лучшим снайпером команды. Всего на его счету 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ — это рекорд лиги.
С учетом плей-офф у Овечкина 1006 голов за карьеру в НХЛ. Ему нужно 11 шайб, чтобы превзойти общий результат Уэйна Гретцки, у которого 1016 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.