Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2

Овечкин помирился с затопившим его соседом в США

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин урегулировал судебный спор с соседом в США, который продолжался несколько лет. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, причиной разбирательства стало затопление квартиры хоккеиста в элитном жилом комплексе Jade Beach во Флориде. Недвижимость площадью около 180 квадратных метров Овечкин приобрел в 2016 году за 1,9 млн долларов. Сам спортсмен постоянно там не жил, но приезжал на отдых.

Как утверждается, в 2019 году сосед неправильно подключил кухонную мойку, из-за чего вода начала попадать через общую вентиляцию в квартиры жильцов. Когда Овечкин приехал в апартаменты в сентябре 2020 года, помещение уже оказалось затоплено, а часть мебели была повреждена.

После ремонта форвард начал сдавать квартиру в аренду примерно за 10,5 тыс. долларов в месяц и подал иск к соседу на 30 тыс. долларов. Судебный процесс длился около трех лет, а сам хоккеист нередко участвовал в заседаниях дистанционно из-за плотного графика.

В итоге стороны заключили мировое соглашение. Конфликт был урегулирован, а судебное дело закрыто.

Напомним, 2 июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» на один год. В прошлом сезоне хоккеист забросил 32 шайбы и стал лучшим снайпером команды. Всего на его счету 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ — это рекорд лиги.

С учетом плей-офф у Овечкина 1006 голов за карьеру в НХЛ. Ему нужно 11 шайб, чтобы превзойти общий результат Уэйна Гретцки, у которого 1016 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше