Овечкин посетил встречу любителей пива в Москве: видео

40-летний хоккеист откликнулся на флешмоб клуба пивной культуры «Зеленая мамба». На протяжении семи недель каждую среду поклонники пенного напитка собирались в одном из столичных баров, где на отдельном столе для Александра Овечкина был подготовлен бокал пива со специальной табличкой «Для Ови».
24 мая основатель «Зеленой мамбы» Иван Жадан опубликовал в соцсетях видео, в котором пригласил Александра Овечкина на встречу и предложил вместе выпить пива.
«Всем привет! Я обычный гражданин Иван Жадан. Когда-то я ждал Игоря Николаева, чтобы выпить с ним за любовь, — и выпил. Поэтому я вспомнил о том, что когда-то сила интернета помогла мне исполнить мечту. Так, может, исполним еще одну? Выпить пива с тем, кто любит его так же, как и я!
Нас с Александром не связывает ни спорт, ни отсутствие зубов. Нас связывает только одно: любовь к пиву. Именно поэтому в следующую среду, 27 мая, с 7 до 8 вечера, мы вместе с пацанами будем ждать Александра Овечкина, чтобы угостить его пивом. В любую погоду в любом настроении я буду стоять здесь. И я верю, что когда-нибудь он придет», — сказал он в своем видео.
Ролик Жадана в соцсетях увидела жена хоккеиста Анастасия Шубская, которая не оставила обращение без внимания и рассказала о нем мужу. Овечкин откликнулся на предложение выпить пива и пришел на встречу, которая выпала на девятую годовщину его свадьбы.
На прошлой неделе Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.