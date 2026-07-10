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Овечкин посетил встречу любителей пива в Москве: видео

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин пришел на встречу любителей пива в одном из баров Москвы.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

40-летний хоккеист откликнулся на флешмоб клуба пивной культуры «Зеленая мамба». На протяжении семи недель каждую среду поклонники пенного напитка собирались в одном из столичных баров, где на отдельном столе для Александра Овечкина был подготовлен бокал пива со специальной табличкой «Для Ови».

24 мая основатель «Зеленой мамбы» Иван Жадан опубликовал в соцсетях видео, в котором пригласил Александра Овечкина на встречу и предложил вместе выпить пива.

«Всем привет! Я обычный гражданин Иван Жадан. Когда-то я ждал Игоря Николаева, чтобы выпить с ним за любовь, — и выпил. Поэтому я вспомнил о том, что когда-то сила интернета помогла мне исполнить мечту. Так, может, исполним еще одну? Выпить пива с тем, кто любит его так же, как и я!

Нас с Александром не связывает ни спорт, ни отсутствие зубов. Нас связывает только одно: любовь к пиву. Именно поэтому в следующую среду, 27 мая, с 7 до 8 вечера, мы вместе с пацанами будем ждать Александра Овечкина, чтобы угостить его пивом. В любую погоду в любом настроении я буду стоять здесь. И я верю, что когда-нибудь он придет», — сказал он в своем видео.

Ролик Жадана в соцсетях увидела жена хоккеиста Анастасия Шубская, которая не оставила обращение без внимания и рассказала о нем мужу. Овечкин откликнулся на предложение выпить пива и пришел на встречу, которая выпала на девятую годовщину его свадьбы.

На прошлой неделе Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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