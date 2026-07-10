Овечкин посетил встречу любителей пива в Москве: видео

«Всем привет! Я обычный гражданин Иван Жадан. Когда-то я ждал Игоря Николаева, чтобы выпить с ним за любовь, — и выпил. Поэтому я вспомнил о том, что когда-то сила интернета помогла мне исполнить мечту. Так, может, исполним еще одну? Выпить пива с тем, кто любит его так же, как и я!



Нас с Александром не связывает ни спорт, ни отсутствие зубов. Нас связывает только одно: любовь к пиву. Именно поэтому в следующую среду, 27 мая, с 7 до 8 вечера, мы вместе с пацанами будем ждать Александра Овечкина, чтобы угостить его пивом. В любую погоду в любом настроении я буду стоять здесь. И я верю, что когда-нибудь он придет», — сказал он в своем видео.