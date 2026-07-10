Плющев оценил новый восьмилетний контракт Демидова с «Монреалем»

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал новый восьмилетний контракт нападающего Ивана Демидова с «Монреаль Канадиенс».
«Иван Демидов — молодец! Он отлично сыграл в прошлом сезоне. То, что клуб предложил ему восьмилетний контракт — это исключительно проблемы клуба. Значит, они в него верят. Такой срок говорит, что Демидов этот контракт полностью оправдает», — заявил Плющев.
Демидов продлил соглашение с «Монреалем» на восемь лет. Контракт с кэпхитом 9,15 млн долларов за сезон вступит в силу с сезона-2027/28.