Плющев оценил новый восьмилетний контракт Демидова с «Монреалем»

«Иван Демидов — молодец! Он отлично сыграл в прошлом сезоне. То, что клуб предложил ему восьмилетний контракт — это исключительно проблемы клуба. Значит, они в него верят. Такой срок говорит, что Демидов этот контракт полностью оправдает», — заявил Плющев.