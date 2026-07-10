Толопило назвал Ванкувер одним из лучших городов НХЛ

«Мне кажется, практически все хоккеисты говорят, что это один из лучших городов в НХЛ. Здесь есть океан, горы, мягкий климат. Захотел покататься на лыжах — сорок минут, и ты уже в горах. Летом можно отдыхать у океана», — сказал Толопило.