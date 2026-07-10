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Толопило назвал Ванкувер одним из лучших городов НХЛ

Белорусский голкипер отметил природу, климат и возможность совмещать отдых у океана с поездками в горы.

Источник: Reuters

Вратарь «Ванкувер Кэнакс» Никита Толопило поделился впечатлениями от жизни в Северной Америке и рассказал, почему считает Ванкувер одним из лучших городов НХЛ.

«Мне кажется, практически все хоккеисты говорят, что это один из лучших городов в НХЛ. Здесь есть океан, горы, мягкий климат. Захотел покататься на лыжах — сорок минут, и ты уже в горах. Летом можно отдыхать у океана», — сказал Толопило.

Голкипер также отметил природу региона, возможность увидеть китов и косаток, а лучшей ареной, на которой ему доводилось играть, назвал домашний стадион «Монреаля». При этом он признал, что, несмотря на возраст «Роджерс Арены», атмосфера на домашних матчах «Ванкувера» остается великолепной.