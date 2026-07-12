Лоу осудил владельца «Каролины» за надписи на Кубке Стэнли

Первыми на Кубке Стэнли были выгравированы имена владельца «Каролины» Тома Дандона, его супруги Верушки, а также их детей — Кейдена, Дакса, Дрю, Блейка и Тагана. Почти все они еще школьного возраста. Их имена оказались размещены перед именами игроков и сотрудников клуба, включая капитана команды, генерального менеджера и главного тренера.