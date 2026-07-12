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Лоу осудил владельца «Каролины» за надписи на Кубке Стэнли

В 2026 году «Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли Кевин Лоу раскритиковал решение нанести на трофей имена членов семьи владельца «Каролины Харрикейнз» Тома Дандона.

В 2026 году «Каролина» стала обладателем Кубка Стэнли, обыграв в финальной серии «Вегас Голден Найтс» со счетом 4−2.

«То, что делает Дандон, совершенно неуважительно, и вы можете процитировать человека, чье имя шесть раз указано на кубке», — приводит слова Лоу Edmonton Journal.

Первыми на Кубке Стэнли были выгравированы имена владельца «Каролины» Тома Дандона, его супруги Верушки, а также их детей — Кейдена, Дакса, Дрю, Блейка и Тагана. Почти все они еще школьного возраста. Их имена оказались размещены перед именами игроков и сотрудников клуба, включая капитана команды, генерального менеджера и главного тренера.