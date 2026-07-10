Владелец «Каролины» нанес имена семьи на Кубке Стэнли выше игроков

После победы «Харрикейнз» в сезоне-2025/26 на трофей были нанесены имена игроков, тренеров и представителей клуба. Однако болельщики обратили внимание, что список открывают сам Дандон, его супруга и пятеро детей, а уже затем следуют хоккеисты.
Еще одной обсуждаемой деталью стало отсутствие на Кубке имени защитника Йоэля Нюстрема. В минувшем сезоне он провел 38 матчей регулярного чемпионата, тогда как для автоматического включения в список обладателей трофея необходимо сыграть не менее 41 встречи.
В финальной серии плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4−2 и впервые за долгое время завоевала Кубок Стэнли.
В составе «Харрикейнз» выступают три российских хоккеиста: 26-летний вратарь Петр Кочетков, 24-летний защитник Александр Никишин и 26-летний нападающий Андрей Свечников. Все они выиграли Кубок Стэнли впервые в своей карьере.
Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 29 сентября.