Владелец «Каролины» нанес имена семьи на Кубке Стэнли выше игроков

После победы «Харрикейнз» в сезоне-2025/26 на трофей были нанесены имена игроков, тренеров и представителей клуба. Однако болельщики обратили внимание, что список открывают сам Дандон, его супруга и пятеро детей, а уже затем следуют хоккеисты.