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Владелец «Каролины» нанес имена семьи на Кубке Стэнли выше игроков

Имена владельца «Каролины» Тома Дандона и членов его семьи оказались в верхней части новой гравировки на Кубке Стэнли, опередив фамилии хоккеистов чемпионской команды.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После победы «Харрикейнз» в сезоне-2025/26 на трофей были нанесены имена игроков, тренеров и представителей клуба. Однако болельщики обратили внимание, что список открывают сам Дандон, его супруга и пятеро детей, а уже затем следуют хоккеисты.

Источник: Соцсети

Еще одной обсуждаемой деталью стало отсутствие на Кубке имени защитника Йоэля Нюстрема. В минувшем сезоне он провел 38 матчей регулярного чемпионата, тогда как для автоматического включения в список обладателей трофея необходимо сыграть не менее 41 встречи.

В финальной серии плей-офф НХЛ «Каролина» обыграла «Вегас» со счетом 4−2 и впервые за долгое время завоевала Кубок Стэнли.

В составе «Харрикейнз» выступают три российских хоккеиста: 26-летний вратарь Петр Кочетков, 24-летний защитник Александр Никишин и 26-летний нападающий Андрей Свечников. Все они выиграли Кубок Стэнли впервые в своей карьере.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 29 сентября.