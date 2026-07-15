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20-летний Селебрини стал самым молодым лицом игры NHL в истории

EA Sports представила обложку NHL 27.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

20-летний нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини станет лицом хоккейного симулятора NHL 27 от EA Sports. Об этом разработчики игры объявили во вторник.

Канадский форвард признался, что для него это особенное событие. По словам Селебрини, в детстве он часто играл в серию NHL вместе с друзьями, поэтому появиться на обложке игры было его мечтой.

«Это очень круто», — отметил хоккеист.

В EA Sports подчеркнули, что выбор Селебрини символизирует «новую эру скорости и мастерства» в НХЛ. Кроме того, 20-летний канадец стал самым молодым хоккеистом в истории, который появился на обложке игр серии NHL.

В сезоне-2025/26 Селебрини провел 82 матча за «Сан-Хосе», набрал 115 (44+71) очков и занял четвертое место в голосовании за «Харт Трофи», который вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.